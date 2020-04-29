Mübalağa Ne Demek? Tdk'ya Göre Mübalağacı, Mübalağa Etmek Ve Mübalağasız Nedir?

Arapça kökenli bir kelime olan mübalağa sözcüğü dilimizde sıklıkla kullanılmaktadır. Mübalağa kelimesinin Türkçe karşılığı abartı kelimesidir.



Mübalağa Nedir?



Birçok kaynakta karşılaştığımız mübalağa kelimesi Türk Edebiyatında eski dönemlerde çok sık kullanılmaktaydı. Günümüze kadar gelmiş olan ve hala sık kullanılan mübalağa kelimesinin sözlük anlamı abartı kelimesidir. Mübalağa konuşmasının veya yazılanın dinleyen kişilere ve okuyanlara etkisini daha kolay geçirmek amacıyla yapılan abartma işidir.



TDK'ya Göre Mübalağacı, Mübalağa Etmek ve Mübalağasız Nedir?



Mübalağa Türk Dil Kurumunda abartı anlamına gelmektedir. Mübalağa etmek ise abartmak olarak belirtilmiştir. Mübalağa olayı daha çok şiirlerde karşılaşılır. Şairler duygu ve düşüncelerini okuyuculara daha kolay iletebilmek için mübalağa, yani abartma yoluna başvurmaktadırlar.



Mübalağa kelimesinden türemiş olan mübalağacı kelimesi anlamı da Türk Dil Kurumu sözlüklerinde yer almaktadır. Mübalağacı kelimesi sürekli abartılı konuşan kişiler için söylenen bir kelimedir. Türk Dil Kurumu sözlüklerinde ise abartıcı şeklinde açıklanmıştır.



Mübalağasız kelimesi genellikle abartıdan uzak ve abartmayan kişiler için söylenen bir kelimedir. Cümle içerisinde abartısız manasında kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüklerinde de mübalağasız kelimesi abartısız şeklinde açıklanmıştır.