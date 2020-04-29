Mücerret Ne Demek? Tdk'ya Göre Mücerret Kelimesinin Anlamı Nedir?

Mücerret kelimesi en çok kullanılan kelimelerden biridir. TDK sözlüklerinde de Mücerret kelimesi anlamı bulunmaktadır. Mücerret kelimesinin kökeni Arapçadır. Dilimize Arapça dilinden pek çok kelime geçmiştir. O kelimelerden biri de Mücerret kelimesidir. Mücerret kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğünde toplam 3 anlamı bulunmaktadır.



Mücerret Ne Demek?



Mücerret ne demek sorusunun cevabı soyuttur. Soyut kelimesinin Mücerret kelimesi yerine kullanılmasında herhangi bir sakınca veya yanlışlık yoktur.



TDK'ya Göre Mücerret Kelimesinin Anlamı Nedir?



Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre Mücerret kelimesinin 3 tane anlamı vardır. Mücerret kelimesinin ilk anlamı soyuttur. İkinci anlamı ise katışık ve karışık olmayandır. Son anlamı ise evlenmemiş bekar olan kimsedir. Bu anlamlar birbirinin yerine kullanılabilir. Hepsi aynı anlamı taşımaktadır. Mücerret kelimesine örnek cümle de Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer verilmiştir. Mücerret kelimesine örnek cümle şu şekildedir;

"Siz mücerret bir kanun ve nizamı tutturmuşsunuz ve öylece de yürüyorsunuz."



Mücerret kelimesinin TDK'ya göre son anlamı olan evlenmemiş bekar olan kimse için de bir örnek cümle bulunmaktadır. Örnek cümle şu şekildedir;

" Yavrum! Gençsin, dilbersin, mücerretsin. "