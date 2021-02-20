Müezza İsminin Anlamı Nedir? Müezza Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Müezza ismi hazreti Muhammet’in çok değer verdiği kedisinin simi olmaktadır. Hazreti Muhammet’in bir insan kadar değer verdiği kedinin adını bugün birçok kişi, taşımaktadır.



Müezza Ne Demek?



Hazreti Muhammet’in henüz çok küçük bir yavru ke sahiplendiği kedisi muezza birçok din âlimi ve araştırmacı tarafında bilinmektedir. Bu nedenle birçok kişi bu ismi çocuklarına koymak istemektedirler. Kelimenin anlamı saf ve temiz kalpli canlısı Dünyanın en masum yaratığı anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca bu ismin en sevdiği renk de pembe olmaktadır. İsmin taşıdığı özellikler arasından alçak gönüllü ve oldukça temiz düşünceli oluşları bilinmektedir. Muezza ismi bir kız ismi olarak bilinmektedir.



Müezza İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?





Arapça kökenli olan bu isim kesinlikle kuranı kerimde geçmemektedir. Fakat hazreti Muhammet’in çok değer verdiği kedisi olduğu için birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Muezza isminin çocuklara konulmasının nedeni hazreti Muhammet için bu kedi kıyafetinden bile daha değerli bir evcil hayvan olmasıdır.