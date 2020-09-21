Muğla Haritası: Muğla İlçeleri Nelerdir? Muğla İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Bodrum ve Marmaris gibi yaz turizminin yoğun yaşandığı ilçelere sahip olan Muğla, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biridir. Topraklarının bir kısmı Akdeniz Bölgesinde yer alan Muğla' Türkiye'nin en kalabalık 24. ilidir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Muğla'nın Kaç İlçesi Vardır?



Muğla şehrine bağlı toplam 13 ilçe bulunmaktadır. En kalabalık illeri, Bodrum, Milas ve Fethiye'dir.



Muğla'nın Nüfusu Ne Kadar?



Muğla'nın nüfusu 2000 yılında 700.000'in altındayken, 2010 yılında 817.000'in üstüne çıkmıştır. 2015 yılına gelindiğinde Muğla'da yaşayan kişi sayısı 900.000'i geçmiştir. Geçtiğimiz yıl nüfusu binde 30 oranında artan Muğla'nın gelecek yıl 1 milyon barajını aşması bekleniyor. Ek olarak Muğla, kadın erkek nüfusunun en orantılı olduğu illerin başında gelir.



Muğla'nın İlçeleri Nelerdir?



Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Bodrum, Muğla'nın en kalabalık ilçesidir. Halikarnas Mozolesi ve Bodrum Antik Tiyatro başta olmak üzere gezilecek yeri bulunmaktadır. Her yıl Bodrum'a gelen yabancı turist sayısı binde 5 - 15 oranında artıyor. Önemli turizm merkezlerinden bir diğeri olan Fethiye, Muğla'nın en büyük ikinci ilçesidir. Fethiye'nin ilçe sınırları içerisinde bulunan Saklıkent Milli Parkı, Türkiye'nin en fazla ziyaret edilen milli parklarından biridir. İlçedeki adalar önemli bir turizm geliri sağlarken, vadiler birçoğu tarımsal faaliyetler için uygundur.



Nüfusu 140.000 olan Milas, Muğla'nın en büyük üçüncü ilidir. İle bağlı 130'dan fazla mahalle bulunmaktadır. Milas'ta tarihi birçok yerleşim alanı bulunmaktadır. İlçedeki Labranda Antik Kenti, M.Ö 4. yüzyılda inşa edilmiştir. Kleopatra Adasının da içinde yer aldığı Marmaris, şehrin en çok turist alan ilçelerinden biridir. Koyları ve antik kentleri ile meşhur Datça, 1990 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiştir.



Muğla'nın en az nüfusa sahip ilçesi ise Kavaklıdere'dir. Muğla'da yer alan diğer ilçeler: Dalaman, Köyceğiz, Yatağan, Ula, Ortaca, Seydikemer ve Menteşe'dir.