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    HaberlerEğitim Haberleri Muğla Nerede, Hangi Bölgede? Muğla'nın Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?
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    10.05.2020 - 20:20 |

    Muğla Nerede, Hangi Bölgede? Muğla'nın Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?

    Türkiye'nin en turistlik şehirlerinden biri de Muğla'dır. Her yıl birçok turisti ağırlayan Muğla şehrinde birçok tarihi yer ve ilçesi bulunmaktadır. Muğla nerededir? Muğla hangi bölgede ve kaç ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçelerin ortalama nüfusu ne kadardır? Sizlere bu konuyu detayları ile inceledik.

    Muğla Nerede, Hangi Bölgede? Muğla'nın Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?

    Ülkemizde yer alan Muğla şehri hem tarihi açıdan hem de turistlik özellikleri bakımından büyük bir öneme sahiptir. Ülkemizin güneybatısında yer alan bir şehirdir.

    Muğla Nerede?

    Ülkemizde bulunan 81 ilden birisi de Muğla'dır. Muğla ülkemizin Güneybatısında yer alan bir şehirdir. Antalya, Denizli, Burdur, Aydın illeri Muğla'nın komşu illeridir. Ayrıca ülkemizin en uzun kıyı şeridine de sahiptir.

    Muğla Hangi Bölgede?

    Türkiye'nin Güneybatısında yer alan Muğla ili Ege Bölgesindedir. Fakat bulunduğu konum bakımından hem Akdeniz Bölgesinde hem de Ege Bölgesinde ilçeleri bulunmaktadır. Bu sebeple Muğla ili hem Akdeniz Bölgesine hem de Ege Bölgesine ait bir ildir.

    Muğla'nın Kaç İlçesi Var?

    Ülkemizin Akdeniz ve Ege kıyılarında yer alan Muğla iline bağlı toplam 13 adet ilçesi bulunmaktadır.

    Muğla İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?

    Muğla ilçesinde toplamda 13 ilçe bulunmaktadır. Muğla şehrine bağlı bu ilçelerin nüfusları birbirinden farklıdır. Muğla ilçelerinin nüfus ortalamaları şu şekildedir açıklanmaktadır:

    Bodrum : 175.435
    Fethiye : 162.686
    Milas : 141.107
    Menteşe : 115.059
    Marmaris : 94.749
    Seydikemer : 61.653
    Ortaca : 50.027
    Yatağan : 44.879
    Dalaman : 42.024
    Köyceğiz : 36.926
    Ula : 25.402
    Datça : 22.403
    Kavaklıdere :10.792

     

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