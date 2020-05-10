Muğla Nerede, Hangi Bölgede? Muğla'nın Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?

Ülkemizde yer alan Muğla şehri hem tarihi açıdan hem de turistlik özellikleri bakımından büyük bir öneme sahiptir. Ülkemizin güneybatısında yer alan bir şehirdir.



Muğla Nerede?



Ülkemizde bulunan 81 ilden birisi de Muğla'dır. Muğla ülkemizin Güneybatısında yer alan bir şehirdir. Antalya, Denizli, Burdur, Aydın illeri Muğla'nın komşu illeridir. Ayrıca ülkemizin en uzun kıyı şeridine de sahiptir.



Muğla Hangi Bölgede?



Türkiye'nin Güneybatısında yer alan Muğla ili Ege Bölgesindedir. Fakat bulunduğu konum bakımından hem Akdeniz Bölgesinde hem de Ege Bölgesinde ilçeleri bulunmaktadır. Bu sebeple Muğla ili hem Akdeniz Bölgesine hem de Ege Bölgesine ait bir ildir.



Muğla'nın Kaç İlçesi Var?



Ülkemizin Akdeniz ve Ege kıyılarında yer alan Muğla iline bağlı toplam 13 adet ilçesi bulunmaktadır.



Muğla İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?



Muğla ilçesinde toplamda 13 ilçe bulunmaktadır. Muğla şehrine bağlı bu ilçelerin nüfusları birbirinden farklıdır. Muğla ilçelerinin nüfus ortalamaları şu şekildedir açıklanmaktadır:



Bodrum : 175.435

Fethiye : 162.686

Milas : 141.107

Menteşe : 115.059

Marmaris : 94.749

Seydikemer : 61.653

Ortaca : 50.027

Yatağan : 44.879

Dalaman : 42.024

Köyceğiz : 36.926

Ula : 25.402

Datça : 22.403

Kavaklıdere :10.792