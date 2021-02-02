Müjgan Ne Demek? Tdk'ya Göre Osmanlıca Müjgan Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Kökeni Farsça olan Müjgan kelimesi özellikle Türkçede bir isim olarak kullanılır. Günlük yaşamda anlamı ile beraber kelime ifadesi üzerinden değerlendirilmese bile, kız çocuklar için o çok özel bir isim olarak ön plana çıkar. Aynı zamanda Müjgan ne demek internet üzerinden de sık araştırılan sözcükler arasında geliyor.



Müjgan Ne Demek?



Türk Dil Kurumu'na bağlı olarak ele alındığı vakit Müjgan kelimesi, ‘Kirpik’ ifadesi ile karşılanmaktadır. Yüzyıllardır kullanılan ve köklü bir geçmişe sahip olan Müjgan sözcüğü, eski dönemlerde kirpik anlamına gelerek değerlendirirdi. Özellikle güzel ve bakımlı şekilde yapılmış kirpik olduğunu ifade etmek mümkün. Bu bağlamda Türkçede günümüzde ise kız çocukları için değerlendirilen hoş bir isimdir.



TDK'ya Göre Osmanlıca Müjgan Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?



TDK ya göre Osmanlıca Müjgan kelimesinin Türkçe anlamı, aynı şekilde, ‘Kirpik’ olarak değerlendirilir. Eski dönemlerde Osmanlı İmparatorluğu ile beraber birçok farklı toplumda bu anlamı üzerinden değerlendirilmiş gündelik bir sözcüktür. Ancak Türkçede günümüzde kelime açısından gündelik yaşamdaki ifadesinde kaybetmiş durumda. Tek başına veya başka isimlerle bir araya getirmek suretiyle bir kız ismi olarak daha fazla tercih ediliyor.