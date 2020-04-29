Müneccim Ne Demek? Tdk'ya Göre Müneccimbaşı Ve Müneccimlik Kelimesinin Anlamı Nedir?

Müneccim kelimesi TDK’ya göre, ‘Yıldızların durumundan ve devinimlerinden anlam çıkarmak suretiyle, falcılık yapan kişi’ olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda yıldız falcısı olarak da söylenebilir.



Müneccim Ne Demek?



Münnecim kelimesi halk arasında geleceği gören ve gelecek konusunu tahmin eden şeklinde bilinir. Ancak müneccim olduğu düşünülen kişilerin bunu nasıl ve ne şekilde yaptığı pek fazla bilmez. Genelde yıldızlar üzerinden onların durumu ve devinimlerini ele almak suretiyle farklı anlamlar çıkarılarak gerçekleşir. Diğer bir deyişle TDK için müneccim falcılık yapan kişi olarak geçmektedir.



‘’Nasıl bildin gerçekten müneccim gibi insansın.’’



TDK'ya Göre Müneccimbaşı ve Müneccimlik Kelimesinin Anlamı Nedir?



Müneccim kelimesi ile beraber bu sözcük üzerinden türemiş farklı kelime ile kelime grupları da bulunmaktadır.



Bu doğrultuda TDK üzerinden bakıldığı zaman müneccimbaşı sözcüğü, ‘Osmanlı döneminde 15 ve 16. yüzyılda yaşayan, gök bilimi ile uğraşanlara verilen isim’ şekilde geçiyor. Buradan da görüldüğü üzere müneccim ve müneccimbaşı daha çok yıldızlar ve bilim ile ilgilidir.



Aynı zamanda müneccimlik kelimesi TDK için, ‘yıldız falcılığı ya da falcılık’ olarak ele alınmaktadır.



Bu kelimeleri farklı yerlerde amaca uygun kullanabilirsiniz.