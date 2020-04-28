Münevver Nedir? Tdk'da Münevverlik Kelimesinin Anlamı Nedir?

Münevver kelimesi Türk Dil Kurumuna göre, ‘aydın kimse’ şeklinde ifade edilmektedir. Aynı zamanda sıfat olarak kullanılmakta ve ‘aydınlatılmış’ şeklinde karşılık bulmaktadır.



Münevver Nedir?



Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında Münevver kelimesine karşılık olarak, ‘aydın kimse’ kelime grubu bizi karşılıyor. Herhangi bir durum karşısında eğitim görmüş ya da bir konuda tecrübe edinmiş kimseler olarak da dile getirmek mümkün. Arapça kökenli olarak eski zamanda çok sık kullanılan bu kelime, Türkçede günümüzde yer alsa dahi pek fazla değerlendirilmiyor. Ancak bu kelime ayrıca kız çocukları için isim olarak da kullanılmaktadır.



‘’O çok münevver bir insan olduğunu gösterdi.’’



TDK'da Münevverlik Kelimesinin Anlamı Nedir?



Münevver kelimesinden türemiş olarak Münevverlik ise TDK’da, ‘aydınlık yaşamış kişi’ şeklinde ifade etmek mümkün. Bir konu veya olgu ile beraber durum karşısında farkındalık yaşayarak aydınlığa ermiş kimse şeklinde ifade edilir. Bu doğrultuda böyle insanlar topluma Işık tutar ve onları doğru yöne çeker. Daha çok özgürlük ve eşitlikten yana olan bu insanlar için bilim de büyük öneme sahiptir.



‘’Münevverlik bir insanın kişiliğine zaman içerisinde oturur.’’



Hem isim olarak hem de kelime bazında Münevver ile Münevverlik sözcüklerini amaca uygun kullanabilirsiniz.