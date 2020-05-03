Münzevi Ne Demek? Tdk'ya Göre Münzevilik Kelimesinin Anlamı Nedir?

Münzevi kelimesine Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında, ‘İnsanlardan kaçan ve tek başına yaşamayı tercih eden kişiler’ olarak tabir edilmektedir.



Münzevi Ne Demek?



Müzede kelimesi TDK açısından, ‘Tek başına kalmayı seven, insanlardan kaçarak ve uzak durarak yaşam sürdüren kişi ya da kişiler’ şeklinde ifade edilmektedir.



‘’O artık bu saatten sonra münzevi hayata geçti.’’



Tek başına veya cümle içerisinde de münzevi kelimesini kullanabilir; bu sözcük ile karşılaştığınız zaman cümleyi daha iyi şekilde anlayabilirsiniz.



TDK'ya Göre Münzevilik Kelimesinin Anlamı Nedir?



Münzevi kelimesi üzerinden türemiş ve TDK’da bulunan müzevirlik sözcüğü de bulunmaktadır. Bu doğrultuda münzevilik kelimesi Türk Dil Kurumu açısından, ‘münzevi bir hayat tercih etmek’ şeklinde tabir edilebilmektedir.



‘’Münzevilik gerçekten onun ruhuna işlemiş.’’



Bu kelime özellikle birçok farklı yazılı kaynak ve aynı zamanda eski dönemlerde yazılmış edebi eserlerde sıkça çıkmaktadır. Tabii günümüzde de hem münzevi hem de müzevilik kelimelerinin kullanıldığını söylemek mümkün. İnsanlardan uzak durmayı tercih eden ve yalnız başına yaşamayı seven kişiler için bu kelime kullanılır. Arapça kökenli bir kelime olarak Türkçede uzun yıllardır yer alan sözcükler arasında bulunuyor. Özellikle münzevi hayat ya da münzevi yaşam gibi kelime grupları üzerinden sıkça kullanılır.