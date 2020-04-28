Müphem Ne Demek? Tdk'da Müphemiyet Ve Müphemlik Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Özellikle yazılı kaynaklarda ve bazı edebi eserlerde müphem kelimesiyle çok sık karşılaşılıyor. Türk Dil Kurumu açısından ise müphem kelimesi, ‘belirsiz’ anlamına gelmektedir. Herhangi bir durum veya olgunun tam olarak bilinmemesi şeklinde ifade etmek mümkündür.



Müphem Ne Demek?



Müphem kelimesi ‘açık ve belirgin olmaksızın’ biçiminde ifade edilebilir. Hem sıfat hem de zarf şeklinde kullanılabilen bu kelime genel olarak TDK bünyesinde belirsiz şeklinde tanımlanmaktadır.



‘’Akşamları, başında müphem bir hararet; oysa elleri ayakları buz.’’ A. İlhan



‘’O çok müphem konuşuyor.’’



TDK'da Müphemiyet Ve Müphemlik Kelimelerinin Anlamı Nedir?



Müphem ile beraber aynı zamanda TDK'da müphemiyet ve müphemlik gibi türemiş sözcükler de yer almaktadır. Öncelikle müphemiyet kelimesi ele alındığında Türk Dil Kurumu'na göre, ‘belirsizlik’ ifadesine sahiptir. Diğer bir deyişle herhangi bir durum karşısında belirsiz olma durumu da anlatılmaktadır.



TDK açısından ele alındığında müphemlik kelimesi ise isim şeklinde kullanılır ve ‘belirsizlik’ anlamı taşır. Buradan da görüldüğü üzere müphem ile beraber müphemiyet ve müphemlik genelde birbirine benzer anlamlara sahiptir. Sadece cümle içerisinde isim ya da sıfat ve zarf olarak cümleyi değişik katkı sağlamaktadır. Günümüze Türkçede çok kullanılmayan kelimeler olmasına rağmen, eski eserlerde sıkça karşılaşılmaktadır.