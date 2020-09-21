Muş Haritası: Muş İlçeleri Nelerdir? Muş İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Muş ilinin merkez ilçeyle birlikte toplamda 6 ilçesi bulunmaktadır. Bazı ilçeleri Cumhuriyet öncesi döve kurtulmuşken, bazıları da Cumhuriyet sonrası dönemde kurulmuştur. 2.604 km²’lik alana sahip olan Muş ilinin 2020 Türk İstatistik Kurumu verilerine göre 410.800’dür. Bu nüfusun %60’ına yakını ise kente yaşamaktadır.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





Muş İlinin Kaç İlçesi Vardır?



Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Muş ilinin, Merkez ilçe ile beraber toplamda 6 ilçesi vardır. Muş ilin ilçeleri; Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt ve Varto olmaktadır.



Muş İlinin Nüfusu Ne Kadar?



Muş ilinin 2020 yılına ait nüfusu 410.800’dür. Ayrıca Muş ilinin geçmiş yıllara göre nüfus sayıları şöyledir;

2019 yılına ait Muş ilinin Toplam nüfusu; 408.809

2018 yılına ait Muş ilinin Toplam nüfusu; 407.992

2017 yılına ait Muş ilinin Toplam nüfusu; 404.544

2016 yılına ait Muş ilinin Toplam nüfusu; 406.501

2015 yılına ait Muş ilinin Toplam nüfusu; 408.728

2014 yılına ait Muş ilinin Toplam nüfusu; 411.216

2013 yılına ait Muş ilinin Toplam nüfusu; 412.553

2012 yılına ait Muş ilinin Toplam nüfusu; 413.260

2011 yılına ait Muş ilinin Toplam nüfusu; 414.706

Muş İlinin İlçeleri Nelerdir?



Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde yet alan Muş ilinin ilçeleri ve merkeze olan uzaklıkları şöyledir;

Bulanık ilçesi; Cumhuriyet Öncesi dönemde kurulmuştur. Ayrıca il merkezine olan uzaklığı 101 km'dir.

Hasköy ilçesi; 1987 yılında kurulmuş ve il merkezine uzaklığı 18 km'dir.

Korkut ilçesi; 1990 yılında kurulmuştur. Ayrıca il merkezine uzaklığı 28 km'dir.

Malazgirt ilçesi; Cumhuriyet Öncesi dönemde kurulmuş ve il merkezine uzaklığı 127 km'dir.

Varto ilçesi; Cumhuriyet Öncesi dönemde kurulmuş ve il merkezine olan uzaklığı 56 km'dir.