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    21.09.2020 - 01:12 |

    Muş Haritası: Muş İlçeleri Nelerdir? Muş İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

    Türkiye’nin bir ili olan Muş, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Ayrıca 1929 yılına kadar Bitlis vilayetine bağlı iken, bu tarihten itibaren Bitlis'ten ayrılarak tek başın bir il olmuştur. Muş ilinin 2020 verilerine göre toplam nüfusu 412.800’dür. Ayrıca Muş ili, 41 derece 30 dakika Kuzey Enlemi ile 38 derece 44 dakika Doğu Boylamları arasında yer almaktadır. İşte, Muş iline ait tüm detaylar.

    Muş Haritası: Muş İlçeleri Nelerdir? Muş İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

    Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Muş ilinin merkez ilçeyle birlikte toplamda 6 ilçesi bulunmaktadır. Bazı ilçeleri Cumhuriyet öncesi döve kurtulmuşken, bazıları da Cumhuriyet sonrası dönemde kurulmuştur. 2.604 km²’lik alana sahip olan Muş ilinin 2020 Türk İstatistik Kurumu verilerine göre 410.800’dür. Bu nüfusun %60’ına yakını ise kente yaşamaktadır.

    Muş Haritası (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
    Kaynak: cografyaharita.com



    Muş İlinin Kaç İlçesi Vardır?

    Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Muş ilinin, Merkez ilçe ile beraber toplamda 6 ilçesi vardır. Muş ilin ilçeleri; Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt ve Varto olmaktadır.

    Muş İlinin Nüfusu Ne Kadar?

    Muş ilinin 2020 yılına ait nüfusu 410.800’dür. Ayrıca Muş ilinin geçmiş yıllara göre nüfus sayıları şöyledir;

    2019 yılına ait Muş ilinin Toplam nüfusu; 408.809

    2018 yılına ait Muş ilinin Toplam nüfusu; 407.992

    2017 yılına ait Muş ilinin Toplam nüfusu; 404.544

    2016 yılına ait Muş ilinin Toplam nüfusu; 406.501

    2015 yılına ait Muş ilinin Toplam nüfusu; 408.728

    2014 yılına ait Muş ilinin Toplam nüfusu; 411.216

    2013 yılına ait Muş ilinin Toplam nüfusu; 412.553

    2012 yılına ait Muş ilinin Toplam nüfusu; 413.260

    2011 yılına ait Muş ilinin Toplam nüfusu; 414.706

    Muş İlinin İlçeleri Nelerdir?

    Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde yet alan Muş ilinin ilçeleri ve merkeze olan uzaklıkları şöyledir;

    Bulanık ilçesi; Cumhuriyet Öncesi dönemde kurulmuştur. Ayrıca il merkezine olan uzaklığı 101 km'dir.

    Hasköy ilçesi; 1987 yılında kurulmuş ve il merkezine uzaklığı 18 km'dir.

    Korkut ilçesi; 1990 yılında kurulmuştur. Ayrıca il merkezine uzaklığı 28 km'dir.

    Malazgirt ilçesi; Cumhuriyet Öncesi dönemde kurulmuş ve il merkezine uzaklığı 127 km'dir.

    Varto ilçesi; Cumhuriyet Öncesi dönemde kurulmuş ve il merkezine olan uzaklığı 56 km'dir.

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