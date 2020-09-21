Muş Haritası: Muş İlçeleri Nelerdir? Muş İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?
Türkiye’nin bir ili olan Muş, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Ayrıca 1929 yılına kadar Bitlis vilayetine bağlı iken, bu tarihten itibaren Bitlis'ten ayrılarak tek başın bir il olmuştur. Muş ilinin 2020 verilerine göre toplam nüfusu 412.800’dür. Ayrıca Muş ili, 41 derece 30 dakika Kuzey Enlemi ile 38 derece 44 dakika Doğu Boylamları arasında yer almaktadır. İşte, Muş iline ait tüm detaylar.
Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Muş ilinin merkez ilçeyle birlikte toplamda 6 ilçesi bulunmaktadır. Bazı ilçeleri Cumhuriyet öncesi döve kurtulmuşken, bazıları da Cumhuriyet sonrası dönemde kurulmuştur. 2.604 km²’lik alana sahip olan Muş ilinin 2020 Türk İstatistik Kurumu verilerine göre 410.800’dür. Bu nüfusun %60’ına yakını ise kente yaşamaktadır.
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Kaynak: cografyaharita.com
Muş İlinin Kaç İlçesi Vardır?
Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Muş ilinin, Merkez ilçe ile beraber toplamda 6 ilçesi vardır. Muş ilin ilçeleri; Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt ve Varto olmaktadır.
Muş İlinin Nüfusu Ne Kadar?
Muş ilinin 2020 yılına ait nüfusu 410.800’dür. Ayrıca Muş ilinin geçmiş yıllara göre nüfus sayıları şöyledir;
2019 yılına ait Muş ilinin Toplam nüfusu; 408.809
2018 yılına ait Muş ilinin Toplam nüfusu; 407.992
2017 yılına ait Muş ilinin Toplam nüfusu; 404.544
2016 yılına ait Muş ilinin Toplam nüfusu; 406.501
2015 yılına ait Muş ilinin Toplam nüfusu; 408.728
2014 yılına ait Muş ilinin Toplam nüfusu; 411.216
2013 yılına ait Muş ilinin Toplam nüfusu; 412.553
2012 yılına ait Muş ilinin Toplam nüfusu; 413.260
2011 yılına ait Muş ilinin Toplam nüfusu; 414.706
Muş İlinin İlçeleri Nelerdir?
Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde yet alan Muş ilinin ilçeleri ve merkeze olan uzaklıkları şöyledir;
Bulanık ilçesi; Cumhuriyet Öncesi dönemde kurulmuştur. Ayrıca il merkezine olan uzaklığı 101 km'dir.
Hasköy ilçesi; 1987 yılında kurulmuş ve il merkezine uzaklığı 18 km'dir.
Korkut ilçesi; 1990 yılında kurulmuştur. Ayrıca il merkezine uzaklığı 28 km'dir.
Malazgirt ilçesi; Cumhuriyet Öncesi dönemde kurulmuş ve il merkezine uzaklığı 127 km'dir.
Varto ilçesi; Cumhuriyet Öncesi dönemde kurulmuş ve il merkezine olan uzaklığı 56 km'dir.