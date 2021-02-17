Müsadere Sistemi Nedir? Osmanlıda Müsadere Sistemi İlk Olarak Ne Zaman Uygulanmıştır?

Müsadere sistemi haksız kazanç sağladığı düşünülen paşalara yapılan bir tür alı koyma işlemi olarak tanılanmaktadır. Bu işlem birçok araştırmacı ve yazarı ikilem arasında bırakmaktadır. Fakat genel anlamda uzun dönem başarılı olan bir işlem olarak bilinmektedir.

Müsadere Sistemi Nedir?

Bu sistem azledilen paşa veya diğer devlet görevlilerinin haksız kazanç olarak sağladığı mallarına el koyma işlemi olmaktadır. Hemen hemen hırsızlık ve rüşvet gibi durumlarda paşaların mallarına el koyulması işlemi gerçekleşmektedir. Fakat bu işlem her idam edilen paşaya veya her görevden alınmış bireye uygulanamamaktadır.

Bu işlem genellikle ilk olarak paşa hakkında derin araştırmalara gizli olarak girilmesi ile başlamaktadır. Devamında bireyin veya devlet görevlisinin haksız sağladığı parası veya malı tespit edilir. Sonrasında gerekli işlemler yapılarak tüm mal ve mülkü devlet idaresine geçmesi sağlanmaktadır.

Bu sayede bireylere hem gözdağı verilmektedir hem de işlerini iyi yapmaları konusunda hırsızlık ve rüşvet durulmalarında uzak durması gerektiği öğretilmektedir Fakat Osmanlı devletinin sonunsa doğru bu uygulama oldukça çürümeye başlamıştır.

Osmanlıda Müsadere Sistemi İlk Olarak Ne Zaman Uygulanmıştır?

Osmanlı devletinde ilk müsadere sistemi Fatih Sultan Mehmet zamanında gerçekleşmiştir. Gerçekleştiği paşa Çandarlı Halil paşa olmaktadır. Fakat Müsadere sistemi haksız ve adaletsiz yapıldığı için İkinci Mahmut tarafında tamamen ortadan kaldırılmıştır.