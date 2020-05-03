Müstahak Ne Demek? Tdk'ya Göre Müstahaklık Ve Müstahak Olmak Kelime Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında müstahak kelimesi, ‘Bir kişinin layık olduğu ödül ya da ceza’ anlamına gelmektedir. Yani hem bir ödül olarak anlatılmakta hem de bir ceza söz konusu olduğunda dile getirilmektedir.



Müstahak Ne Demek?



Müstahak her ne kadar hem ödül hem de bir ceza olarak öne çıksa dahi, daha çok biri kötü bir duruma hak ettiği zaman kullanılan bir sözcük şeklinde değerlendirildiğini söylemek mümkün.



‘’Yaptığın şeyden sonra bunun sana müstahak olduğunu biliyorsun.’’



Yani burada da anlatıldığı gibi bir durumun ceza olduğunu göstermektedir.



TDK'ya Göre Müstehaklık Ve Müstahak Olmak Kelime Anlamı Nedir?



TDK’ya göre müstehaklık, ‘Bir şeye hak kazanmış veya hak etmiş olan’ biçiminde ifade edilmektedir. Yani tek bir kişinin çocuğu ve eşinin kendi sigortasından yararlanması olarak da günümüzde kullanılıyor.



Bu doğrultuda Türk Dil Kurumu üzerinden müstahak olmak kelimesi ele alındığı zaman, ‘hak etmek ya da hak kazanmak’ anlamları ile beraber ele alınabilir. Herhangi bir durum için gün içerisinde cümlede hak etmek üzerinden değerlendirilir. Özellikle resmi kurum ve kuruluşlardaki kağıtlarda da sıkça karşılaşılan bir kelimedir.