Mütalaa Ne Demek? Tdk'da Mütaalada Bulunmak Ve Mütalaa Etmek Ne Demektir?

Mütalaa kelimesinin kökenine bakıldığında Arapça bir kelime olduğu ortaya çıkmaktadır. Böylece dilimize Arapçadan girmiş bir kelimedir. Kelimenin anlamı kısaca etüt olarak geçmektedir.



Mütalaa Nedir?



Dilimizde bulunan kelimelerin anlamları ve doğru yazılışları Türk Dil Kurumunda bulunmaktadır. Mütalaa kelimesinin anlamını da Türk Dil Kurumu sözlüklerinden bulmak mümkündür. Mütalaa kelimesinin anlamı ise sözlüklerde birkaç farklı biçimde açıklanmıştır. Mütalaa kelimesinin sözlük anlamı ve cümle içerisinde örnekleri aşağıda sizlere belirtilmiştir.



- Etüt

- Herhangi bir konu üzerinde ayrıntılı olarak düşünme ile oluşan görüş ve yorum.

- Herhangi bir konuda ayrıntılı olarak düşünme.

- Senin mütalaa içinde olman benim sürekli ilerleme ve araştırma gayretimi etkiliyor.



TDK'da Mütalaada Bulunmak ve Mütalaa Etmek Ne Demektir?



Türk Dil Kurumu mütalaa kelimesi ile ilgili birçok anlamı belirtmiştir. Bunlardan biri mütalaa da bulunmak, diğeri ise mütalaa etmek deyimleridir. Deyimlerin sözlük anlamları ve cümle içerisindeki örnekleri şöyledir:



Mütalaa da bulunmak: Görüş veya düşünceyi ileri sürmek.

- Toplantıda herkes birer mütalaada bulundu.



Mütalaa Etmek: Okumak, üzerine düşünmek ve iyice incelemek.

- Bu konuyu daha sonra mütalaa ederiz.