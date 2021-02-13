Mutant Ne Demek? (Tdk) Tıpta Mutant Kelimesi Hangi Durumlarda Kullanılır?

Mutant tıp dünyasında çok sık kullanılan bir kelimedir. Kelimenin kökeni bakımından Fransızcadır. Fakat Fransızca olmasında rağmen Türkçeye de aynen gelmiştir. Bu şekilde günlük hayatta da en sık karşılaşılan kelimelerden bir tanesi olmuştur. Tıp dünyasında ise mutant kelimesi çok büyük önem taşımaktadır.



Mutant Ne Demek? (TDK)



Mutant hücrelerin bazı ışınlara maruz kalmasından dolayı değişme uğramasıdır. Bu değişime uğrayan hücrelerin yapısı tamamen değişir. Bambaşka bir hücre haline gelir. Bu nedenle de mutant hücre adını alır. Tıpta da çok sık karşılaşılan bir durum olduğundan çok sık bu kelime kullanılır.



Tıpta Mutant Kelimesi Hangi Durumlarda Kullanılır?



Gama ışınları ya da X, Y ve Z ışınları hücrelerin yapısını değiştirir. Bu değiştirme işlemine maruz kalmış bir hücreyi tanımlamak için mutant kelimesi tıpta kullanılır.