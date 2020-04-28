Mütemadiyen Ne Demek? Tdk'da Mütemadi Ve Mütemadiyen Anlamı Nedir?

Mütemadiyen Arapça kökenli bir kelimedir. Türkiye'de yerleşik olarak günümüzde hala yaygın şekilde kullanılır. Özellikle yazılı kaynaklar açısından önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığında mütemadiyen kelimesi, ‘Ara vermeden ve sürekli’ şeklinde karşılık bulmaktadır.



Mütemadiyen Ne Demek?



Mütemadiyen TDK sözlüğüne göre sürekli ya da ara vermeden şeklinde tabir edilmektedir. Herhangi bir durumun devam ettiğini ve durmadığını anlatan bir kelime olarak öne çıkıyor.



‘’Sabahın pembe, beyaz tülleri sarıldıkça mütemadiyen berraklaşan fezada çık yok.’’ A. H. Müftüoğlu



TDK'da Mütemadi ve Mütemadiyen Anlamı Nedir?



Mütemadiyen kelimesi üzerinden türemiş şekilde mütemadi sözcüğü de yer almaktadır. Ancak her iki kelimede eş anlamlı şeklinde birbirini tamamlamaktadır. Yani TDK üzerinden ele alındığında mütemadi kelimesi yine aralıksız ve sürekli ifadeleri üzerinden öne çıkar.



Mütemadiyen kelimesi eski zamanlarda çok daha sık kullanılan bir sözcüktü. Bir durumun ya da konunun aralık vermeden düzenli olarak devam etmesini anlatır. Günümüzde her ne kadar çok yaygın olmasa bile hala kullanan birçok insan bulunuyor. Özellikle İhtiyaç duyulduğunda ve gerekli zamanlarda aralıksız ve sürekli ifadelerini anlatabilmek için mütemadiyen kelimesi öne çıkarılır. Amaca uygun cümle içerisinde ya da tek başına kullanmak mümkündür.