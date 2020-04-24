Mütevazi Ne Demek? Mütevazilik Tdk'ya Göre Ne Anlama Gelir?

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında mütevazı ‘Alçak gönüllü ve gösterişsiz’ kişiler olarak bilinmektedir. Herhangi bir durum ya da bir olgu karşısında alçak gönüllü davranan kişiler adına bu kelime kullanılır.

Mütevazı Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Mütevazi kelimesinin sözlük anlamı ‘alçak gönüllü’ ya da ‘gösterişsiz’ olarak dile getirilir. Bu durum genelde kişi için onun bulunduğu karakter yapısına göre söylenir. Kendisiyle ya da yaptığı şeylerle övünmeyi sevmeyen, gösteriş yapmayan ve alçak gönüllü kişiler için mütevazı kelimesi kullanılmaktadır.

Aynı şekilde mütevazılık ise kişinin karakter yapısına yerleştirdiği alçak gönüllü bir hayat tarzıdır. Pek çok farklı durum karşısında gösterişi yapmayan ve alçak gönüllü davran kimseler için dile getirilir. Tek başına kullanabilen bir kelime olması ile beraber farklı cümlelerde de değerlendirilebilmektedir.