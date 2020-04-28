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    28.04.2020 - 20:56 |

    Müzdarip Nedir? Tdk'da Muzdarip Etmek Ve Muzdariplik Ne Demektir?

    Muzdarip kelimesini herhangi bir durumda mağdur olmuş ve acı çeken kişi olarak ifade etmek mümkün. Aynı zamanda bu kelimeden türemiş olan farklı sözcükleri de amaca uygun değerlendirebilirsiniz. Peki, müzdarip nedir? TDK'da muzdarip etmek ve muzdariplik ne demektir? İşte, bilinmesi gerekenler.

    Müzdarip Nedir? Tdk'da Muzdarip Etmek Ve Muzdariplik Ne Demektir?

    Türk Dil Kurumu'na bağlı olarak muzdarip kelimesi, ‘Izdırap ve acı çeken’ şeklinde ifade edilmekte ve kullanılmaktadır. Herhangi bir durum karşısında mağduriyet yaşayarak bunun üzerinden ızdırap duyan insanlar anlatılır.

    Muzdarip Nedir?

    Hayat içerisindeki birçok farklı konu üzerinden insanlar bazen ızdırap ve acı çeker. Mağdur oldukları bu durumlar konusunda böyle zamanlarda insanlara muzdarip kelimesi kullanılır. Daha çok muzdarip olmak şeklinde kelime grubu ile beraber dile getirildiğini anlatmak mümkün.

    ‘’Büyük bir millet, gururunda, haklarında, tarihinde mağdur ve muzdaripti’’ A. H. Tanpınar

    TDK'da Muzdarip Etmek ve Muzdariplik Ne Demektir?

    Muzdarip ile beraber Türk Dil Kurumu'na göre ayrıca muzdarip etmek ve muzdariplik kelimeleri de yer almaktadır. İlk olarak muzdarip etmek kelimesi öne çıkarıldığında, ‘Herhangi bir durum karşısında kişiyi mağdur bırakmak ve onun bu konuda acı çekmesine sebep olmak’ şeklinde ifade edildiği görülüyor.

    ‘’Onu bu konuda çok muzdarip ettik.’’

    Diğer taraftan TDK’da muzdariplik, ‘belli bir konu hakkında acı çekmek ve ızdırap yaşamak’ olarak tarif edilmektedir.

    ‘’Hayatı boyunca muzdariplik yaşamak onun hakkı değil.’’

    Bu şekilde görüldüğü üzere her üç kelimeyle anlamı eşliğinde farklı zamanlarda kullanabilirsiniz.

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