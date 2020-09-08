N Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? N Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri
Dünya genelinde N harfi ile başlayan birden fazla şehir ve ülke isimleri bulunmaktadır. Bu şehirlerin ve ülkelerin hangileri olduğunu, ülkemizde de N harfi ile başlayan hangi şehirler olduğunu sizler için hazırladık.
Dünyadaki kıtaların birçoğunda N harfi ile başlayan şehir ve ülkelere rastlanmaktadır. N harfi ile başlamayan şehirlere sahip ülkeler de vardır. Örneğin Antarktika Kıtasında ülke bulunmadığı için N harfi ile başlayan şehir ya da ülkeler listesine dahil edilmemektedir.
N Harfi İle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri
Aşağıda öncelikle N harfi ile başlayan ülkeler karşısında da başkentleri belirtilmiştir.
Norveç - Oslo
Namibya - Windhoek
Nijerya - Abuja
Nepal - Katmandu
Niue - Alofi
Nauru - Yaren
Nijer - Niamey
Nikaragua – Managua
Türkiye’de N Harfi İle Başlayan Şehirler
Ülkemizde N harfi ile başlayan şehir sayısı yalnızca iki tanedir. Bu iller; Niğde ve Nevşehir'dir. Niğde ve Nevşehir illeri ülkemizin İç Anadolu Bölgesinde yer almaktadır.
Dünyada N Harfi İle Başlayan Şehirler
Dünyadaki ülkelerde yaklaşık 400 tane N harfi ile başlayan şehir bulunmaktadır. Bunlardan iki tanesi ülkemizdedir. Diğerleri ise farklı kıta ve ülkelerde yer almaktadır. Bu şehirlerden en çok bilinenleri aşağıda listelenmiştir.
Amerika'da N harfi ile başlayan şehirlerden bazıları:
New York
Nakolik River
Nanwalek
New Haven
New Orleans
New Iberia
Napa
Naples
Natchez
Neosho
Nephi
New Bern
Naknek
Newcastle
Rusya'da N harfi ile başlayan şehirlerden bazıları:
Neftekamsk
Novorossijsk
Noyabrsk
Novokuznetsk
Nakashibetsu
Novy Urengoy
Nefteyugansk
Novosibirsk
Neryungri
Almanya'da N harfi ile başlayan şehirlerden bazıları:
Neumünster
Norddeich
Norderney
Hindistan'da N harfi ile başlayan şehirlerden bazıları:
New Delhi
Naqpur
Nashik
Avustralya'da N harfi ile başlayan şehirlerden bazıları:
New Dixie
New Haven
Narrandera
Narrogin
Newman
Newry
Nhulunbuy
Narrabri
Japonya'da N harfi ile başlayan şehirlerden bazıları:
Niigata
Nishinoomote
Naha
Niihama
Nagasaki
Nagoya
Nakashibetsu
Birleşik Krallık'ta N harfi ile başlayan şehirlerden bazıları:
Newbury
Newcastle
Newquay
Northampton
Nottingham
North Connel
North Ronaldsay
Endonezya'da N harfi ile başlayan şehirlerden bazıları:
Namlea
Nabire
Namrole
Nunukan