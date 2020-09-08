N Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? N Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

Dünyadaki kıtaların birçoğunda N harfi ile başlayan şehir ve ülkelere rastlanmaktadır. N harfi ile başlamayan şehirlere sahip ülkeler de vardır. Örneğin Antarktika Kıtasında ülke bulunmadığı için N harfi ile başlayan şehir ya da ülkeler listesine dahil edilmemektedir.



N Harfi İle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri



Aşağıda öncelikle N harfi ile başlayan ülkeler karşısında da başkentleri belirtilmiştir.

Norveç - Oslo

Namibya - Windhoek

Nijerya - Abuja

Nepal - Katmandu

Niue - Alofi

Nauru - Yaren

Nijer - Niamey

Nikaragua – Managua



Türkiye’de N Harfi İle Başlayan Şehirler



Ülkemizde N harfi ile başlayan şehir sayısı yalnızca iki tanedir. Bu iller; Niğde ve Nevşehir'dir. Niğde ve Nevşehir illeri ülkemizin İç Anadolu Bölgesinde yer almaktadır.



Dünyada N Harfi İle Başlayan Şehirler



Dünyadaki ülkelerde yaklaşık 400 tane N harfi ile başlayan şehir bulunmaktadır. Bunlardan iki tanesi ülkemizdedir. Diğerleri ise farklı kıta ve ülkelerde yer almaktadır. Bu şehirlerden en çok bilinenleri aşağıda listelenmiştir.



Amerika'da N harfi ile başlayan şehirlerden bazıları:

New York

Nakolik River

Nanwalek

New Haven

New Orleans

New Iberia

Napa

Naples

Natchez

Neosho

Nephi

New Bern

Naknek

Newcastle

Rusya'da N harfi ile başlayan şehirlerden bazıları:

Neftekamsk

Novorossijsk

Noyabrsk

Novokuznetsk

Nakashibetsu

Novy Urengoy

Nefteyugansk

Novosibirsk

Neryungri

Almanya'da N harfi ile başlayan şehirlerden bazıları:

Neumünster

Norddeich

Norderney

Hindistan'da N harfi ile başlayan şehirlerden bazıları:

New Delhi

Naqpur

Nashik



Avustralya'da N harfi ile başlayan şehirlerden bazıları:

New Dixie

New Haven

Narrandera

Narrogin

Newman

Newry

Nhulunbuy

Narrabri



Japonya'da N harfi ile başlayan şehirlerden bazıları:

Niigata

Nishinoomote

Naha

Niihama

Nagasaki

Nagoya

Nakashibetsu

Birleşik Krallık'ta N harfi ile başlayan şehirlerden bazıları:

Newbury

Newcastle

Newquay

Northampton

Nottingham

North Connel

North Ronaldsay

Endonezya'da N harfi ile başlayan şehirlerden bazıları:

Namlea

Nabire

Namrole

Nunukan