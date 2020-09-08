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    08.09.2020 - 01:33 |

    N Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? N Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    Dünya genelinde N harfi ile başlayan birden fazla şehir ve ülke isimleri bulunmaktadır. Bu şehirlerin ve ülkelerin hangileri olduğunu, ülkemizde de N harfi ile başlayan hangi şehirler olduğunu sizler için hazırladık.

    N Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? N Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    Dünyadaki kıtaların birçoğunda N harfi ile başlayan şehir ve ülkelere rastlanmaktadır. N harfi ile başlamayan şehirlere sahip ülkeler de vardır. Örneğin Antarktika Kıtasında ülke bulunmadığı için N harfi ile başlayan şehir ya da ülkeler listesine dahil edilmemektedir.

    N Harfi İle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri

    Aşağıda öncelikle N harfi ile başlayan ülkeler karşısında da başkentleri belirtilmiştir.

    Norveç - Oslo

    Namibya - Windhoek

    Nijerya - Abuja

    Nepal - Katmandu

    Niue - Alofi

    Nauru - Yaren

    Nijer - Niamey

    Nikaragua – Managua

    Türkiye’de N Harfi İle Başlayan Şehirler

    Ülkemizde N harfi ile başlayan şehir sayısı yalnızca iki tanedir. Bu iller; Niğde ve Nevşehir'dir. Niğde ve Nevşehir illeri ülkemizin İç Anadolu Bölgesinde yer almaktadır.

    Dünyada N Harfi İle Başlayan Şehirler

    Dünyadaki ülkelerde yaklaşık 400 tane N harfi ile başlayan şehir bulunmaktadır. Bunlardan iki tanesi ülkemizdedir. Diğerleri ise farklı kıta ve ülkelerde yer almaktadır. Bu şehirlerden en çok bilinenleri aşağıda listelenmiştir.

    Amerika'da N harfi ile başlayan şehirlerden bazıları:

    New York

    Nakolik River

    Nanwalek

    New Haven

    New Orleans

    New Iberia

    Napa

    Naples

    Natchez

    Neosho

    Nephi

    New Bern

    Naknek

    Newcastle

     

    Rusya'da N harfi ile başlayan şehirlerden bazıları:

    Neftekamsk

    Novorossijsk

    Noyabrsk

    Novokuznetsk

    Nakashibetsu

    Novy Urengoy

    Nefteyugansk

    Novosibirsk

    Neryungri

     

    Almanya'da N harfi ile başlayan şehirlerden bazıları:

    Neumünster

    Norddeich

    Norderney

     

    Hindistan'da N harfi ile başlayan şehirlerden bazıları:

    New Delhi

    Naqpur

    Nashik

    Avustralya'da N harfi ile başlayan şehirlerden bazıları:

    New Dixie

    New Haven

    Narrandera

    Narrogin

    Newman

    Newry

    Nhulunbuy

    Narrabri

    Japonya'da N harfi ile başlayan şehirlerden bazıları:

    Niigata

    Nishinoomote

    Naha

    Niihama

    Nagasaki

    Nagoya

    Nakashibetsu

     

    Birleşik Krallık'ta N harfi ile başlayan şehirlerden bazıları:

    Newbury

    Newcastle

    Newquay

    Northampton

    Nottingham

    North Connel

    North Ronaldsay

     

    Endonezya'da N harfi ile başlayan şehirlerden bazıları:

    Namlea

    Nabire

    Namrole

    Nunukan

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