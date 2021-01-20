Naciye İsminin Anlamı Nedir? Naciye Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Naciye kökeni Arapçadan gelen güzel bir isimdir. Pembe rengi ile beraber kız çocuklar için kullanılan bir ad olarak öne çıkıyor. Günümüze çok fazla değerlendirilmeyen bir isim olmasına rağmen, yine de hala sevilen bir isim olduğunu dile getirmek mümkün.



Naciye Ne Demek?



Naciye isminin anlamını merak eden birçok anne ve baba internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor. Üç farklı anlamı ile beraber öne çıkan bu güzel isim, aynı zamanda dini açıdan da etkili bir anlama sahiptir.



- Kurtulan, selamete kavuşan

- Cehennemden kurtulmuş olan

- Cennetlik



Her üç Naciye isminin anlamı da ortak bir yapıyı temsil etse dahi, farklı şekillerde ele alınabilir. Aynı zamanda her iki tarafı da temsil etmesi ile beraber kız çocukları için kullanılabilecek özel isimler içerisinde geliyor. Türkçede tek başına kullanılan bir isim olması ile beraber, başka isimler üzerinden de güzel bir uyum sağlamak mümkün.



Naciye İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Naciye isminin Kur'an'da geçip geçmediği merak edilen konular içerisinde geliyor. Naciye Kur'an'da yer almaz. Naci ismi kökenli bir yapı ile ortaya çıkmış olan Naciye, kendi başına çok özel ve güzel bir anlam taşımaktadır. Kız çocukları için değerlendirilmesi gereken ilgili isimler içerisinde yer alıyor. Özellikle dini açıdan anlamı ile beraber günlük yaşamda kullanılabilecek de bir anlam taşır. Hala kız çocuğunuz için bir isim aramaya devam ediyorsanız, listenizde yer alacak isimlerden biri olarak Naciye adı ön plana çıkıyor.