Nahide İsminin Anlamı Nedir? Nahide Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Nahide Türkiye'de uzun yıllardır kullanılan ve kökeni Farsça olan güzel bir isimdir. Aynı zamanda naif ve hoş bir okunuş sağladığı için de tercih edilen isimler içerisinde geliyor. Anlamı itibariyle bir kız çocuğuna verilebilecek güzel adlardan biridir.



Nahide Ne Demek?



Minik yavruları için isim arayan anne ve babaların karşısına son dönemlerde Nahide adı çıkıyor. Bu ismi listeye eklemek isteyen ebeveynler anlamını öğrenmeye çalışmaktadır.



- Körpe

- Genç kız



Böylesi güzel ve anlamlı ifadeleri ile beraber değerlendirebileceğiniz en güzel isimler içerisinde bulunuyor. Tek başına kullanarak güzel bir isim sunabilirsiniz. Tabii eğer arzu ederseniz başka isimler üzerinden de bir araya getirerek güzel bir bütünlük sağlamanız mümkün.



Nahide İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Naile isminin Kur'an'da geçip geçmediği merak edilen konulardan biridir. Nahide adı Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Özellikle anlamı itibariyle sevilen ve tercih edilen bir isim olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda kulağa hoş gelen oldukça güzel bir okunuş sağladığını da dile getirmek mümkün. Listeye ekleyebileceğiniz ve başka isimler arasından seçim yaparak değerlendirebileceğiniz adlar arasında geliyor.