Name İsminin Anlamı Nedir? Name Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Pek çok kişi aslına bakılırsa name ismini kelime anlamı üzerinden bilir. Aynı zamanda bir isim olarak Farsça kökenli bir addır. Özellikle duygusal açıdan dikkat çeken ve anlamlı bir ifadeye sahip olduğunu söylemek mümkün. O yüzden kız çocuklar için kullanılabilecek en güzel ve aynı zamanda Özgün isimler içerisinde gelmektedir.



Name Ne Demek?



Belli başlı anlamları ile beraber hem kelime yapısı üzerinden hem de isim şeklinde ortak olarak name ismi öne çıkıyor.



- Mektup, kitap ya da dergi

- Sevgili ve aşka ait olarak yazılmış bir mektup



Kültürel açıdan böylesi güzel ve anlamlı ifadeleri ile beraber, minik yavrunuz adına değerlendirebileceğiniz etkili isimlerden biridir.



Name İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Anlamı ile beraber aynı zamanda okunuşu üzerinden de sevilen isimler içerisinde name geliyor. Hoş bir telaffuz sunan bu güzel isim kız çocukları için uyumludur. Aynı zamanda bu adın Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediği de internet üzerinden araştırılıyor. Name ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Tek başına veya uyumlu diğer isimler eşliğinde de uyumlu şekilde kullanılabilecek bir addır. Listeye ekleyebileceğiniz ve değerlendirebileceğiniz önemli isimler içerisinde geliyor.