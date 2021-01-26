Namı Diğer Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Namı Değer Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Osmanlıcada iki farklı sözcükten oluşan tamlamalara terkip adı verilir. 16. yüzyıldan bu yana kullanılan Namı Diğer söz grubu da bir terkiptir. Farsça kökenli bir kelime olan Nam, isim ve lakap anlamına gelir. Diğer sözcüğü ise ''öteki, başkası'' demektir. Namı diğer TDK ve diğer kaynaklarda nasıl yazılır ve anlamı nedir? Sizin için detaylı bir şekilde derledik.
Bu söz grubu birçok yerde ''namı değer'' ve ''nam-ı değer'' şeklinde yazılır. Her iki kullanım şekli de yanlıştır.
TDK'ya Göre Namı Diğer Kelimesi Nasıl Yazılır?
TDK'ya göre bu kelime birleşik bir kelimedir. Bu nedenle doğru yazılışı, ''Namıdiğer'' şeklinde olmalıdır.
Başka kaynaklarda ise kelimenin Namı diğer şeklide yazımı doğrudur.
Osmanlı kaynaklarında ise nam-ı diğer şeklinde yazılmaktadır. Nam-ı Diğer ve Namı Diğer şeklindeki her iki kullanım da doğrudur.
Namı Diğer Kelimesinin Anlamı Nedir?
Namı Diğer kelimesinin yazılışı kadar anlamı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Farsça kökenli bir tamlama olan Nam-ı Diğer ''Bir diğer adı, lakabı, mahlası'' anlamına gelir.
Örneğin:
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