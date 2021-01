Narin İsminin Anlamı Nedir? Narin Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Yeni evlat sahibi olacak her ebeveyn, kendi çocuğu için her zaman en güzel ismi seçmek ister. Eski dönemlerde bunun için takvimlerden yararlanırlardı. Günümüzde ise her türlü araştırmayı kolaylaştıran online platformlar bulunmaktadır. Bu sayede ebeveynler çocuklarına çok daha kolay bir şekilde isim bulabilmekte ve bu isimle ilgili olarak merak ettikleri her bilgiye erişim imkanına sahip olmaktadır.



Narin Ne Demek?



Bazı anne babalar çocuğuna verecekleri ismin çok güzel anlamlar taşımasını ister. Bu yönde mümkün olabilecek en güzel anlamlı ismi araştırmaya başlarlar. Narin ismi bu noktada en fazla araştırılan isimlerden biri olmaktadır. Bunun sebebi Narin isminin kulağa hoş gelen ve aynı zamanda zarif bir isim olmasından kaynaklanmaktadır. Narin; ince yapılı, zarif demektir. Bu ismin taşıdığı anlam, pek çok ebeveyn tarafından beğenilmekte ve evlatlarına vermek konusunda rahat karar vermelerini sağlamaktadır.



Narin İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Çocuğuna Narin ismini vermeyi arzu edenler, bu ismi Kur'an'da geçiyor mu diye araştırmaktadır. Çünkü ailelerin bir kısmı evladı için bir isim seçerken Kur'an'dan olmasına özen göstermektedir. Gösterdikleri bu özen ise kişileri bu yönde araştırma yapmaya yöneltmektedir.



Oysaki bir bebeğe isim seçilirken ille de onun Kur'an’da geçiyor olması gerekiyor gibi bir koşul bulunmamaktadır. Burada önemli olan çocuk için seçilecek ismin içerdiği anlamın güzelliğidir. Narin ismi Kur'an'da geçen bir isim değildir. Yine de bir kız bebek için tercih edilebilecek en hoş isimlerden biri olmaktadır.