Narsist Ne Demek? TDK'ya Göre Narsistlik Nedir, Ne Anlama Gelir?

Narsist kelimesi köken itibariyle Yunanca bir kelimedir. Böylece dilimize Yunan dilinden geçmiş bir kelimedir. Narsist kelimesinin anlamı sözlüklerde Türkçe karşılığı olarak özsever demektir. Kısaca insanın kendini çok sevmesi ve tapması ve kendine çok hayran olması manasında kullanılan bir kelimedir.



Narsist Nedir?



Narsist kelimesi dilimizde çok sık kullanılır. Narsist kelimesi kelime anlamı bakımından özsever demektir. Özsever kelimesi ise sözlüklerde kendi benliğine bağlanan, hayran olan, narsist kimse demektir.



TDK'ya göre Narsist Nedir?



Narsistlik halk arasında genel olarak insanların kendini çok sevmesi ve beğenmesi anlamına gelmektedir. Kişinin kendine aşırı derecede düşkünlüğü ve her durumda kendini yeterli olarak görmesi manasına da gelmektedir. Türk Dil Kurumu'na göre Narsistlik kelimesi kendini beğenmişlik anlamında kullanılır. Ayrıca Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre narsistlik kelimesi özsever anlamına da gelmektedir.