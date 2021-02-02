Necm Ne Demek? Necm Kelimesi Türkçe'de Ne Anlama Gelir?

Arapça kökenli bir kelime olması ile necm sözcüğü aynı zamanda eski metinlerde çok yaygın olarak çıkar. Aynı zamanda Türkçe içerisinde de yaradan bir kelime olması ile beraber, günlük yaşam içerisinde pek fazla kullanılmaz. Yine de belli başlı bazı kaynaklarda karşı karşıya kalındığı vakit, necm ne demek bu kelimenin ne anlama geldiği merak edilir.



Necm Ne Demek?



Necm kelime anlamı ile beraber, ‘Yıldız,’ şeklinde ifade edilmektedir. Aynı zamanda Mekke döneminde indirilmiş ve Kur'an-ı Kerim'de yer alan 62. ayet olarak da öne çıkar. Bu sebepten dolayı pek çok farklı kaynakta eski metinlerde çıkarken, kelime anlamı ile önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.



Necm Kelimesi Türkçede Ne Anlama Gelir?



Kur'an'ın vahiy eseri olarak da bilinen necm kelimesi, Türkçe üzerinden bakıldığı zaman kelime anlamı ile, ‘Yıldız,’ biçiminde ifade edilir ve dile getirilir. Aynı zamanda herkesin yaptığının karşılığını mutlaka bulacağını, Allah'ın kudretini anlatan bir anlam üzerinden Kur'an-ı Kerim'de yer almaktadır. Bu anlamların üzerine pek çok farklı kaynak ve metinde yer alan bir kelime olarak öne çıkıyor.