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    25.01.2021 - 14:23 |

    Nede Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Ne De Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Genellikle soru cümlelerinde yer alan ''ne'' kelimesi bazı ek ve bağlaçlar ile birlikte kalıp olarak da kullanılıyor. ''Ne de'' kalıbı da günlük hayatta en çok dile getirilen kalıp ifadelerden biridir. Sözcüğün ''Ne de olsa'' şeklindeki kullanımı da yaygındır. TDK'ya göre nede nasıl yazılır ve anlamı nedir? Örnek cümleler ile birlikte derledik.

    Nede Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Ne De Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Genellikle ne de olsa şeklinde kullanılan kelime bununla birlikte, bunun yanı sıra anlamına gelir. 

     TDK'ya Göre Ne De Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir? 

     TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir Ne de 

     Nede - Yanlış 

     -De bazı kelimelerde ek bazılarında ise bağlaç olarak kullanılır. Bu kelimede bağlaç olarak kullanıldığı için ne kelimesinden ayrı olarak yazılması gerekir. 

     Ne De Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler 

     1- Ne de olsa bugünün bir de yarını var. - (Doğru Kullanım)

     2- Kendine çok fazla güveniyor nede olsa çok zengin. (Yanlış Kullanım.) 

     Not: Ne de kelimesi ''ne - ne'' bağlacı ile karıştırılmamalıdır. İki kelimenin hem yazılışı hem de anlamı farklıdır. 

     

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