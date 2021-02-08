Nemesis Ne Demek? Nemesis Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Nemesis ne demek sorusunun cevabında ilk olarak göz korkutan düşman ve kişilere gerekli olan cezayı veren kişi anlamı cevabı verilmektedir.

Nemesis Ne Demek?

Eski antik Yunan inançlarından gelen nemesis kelimesi, Yunan tanrıçası anlamına geliyor. Günümüzde halk dilinde ve farklı şarkılarda da sıkça duyulan nemesis kelimesi aynı zamanda ceza veren ve öç alan tanrıça demektir. Nemesis ayrıca hak edilmiş cezayı veren vesile anlamına da geliyor.

Nemesis Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Nemesis kelimesinin Türkçe anlamı arasında güçlü rakip ve hak edilen ceza veren vesile ifadeleri yer alıyor. Öte yandan dünya üzerinde adaleti sağlayan ve koruyan, haklı ve haksızın ayırt edilmesine olanak veren ve bunları ayırabilen ahlak tanrıçası anlamlarına da gelmektedir.