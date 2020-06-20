Neptün Nasıl Bir Gezegendir? Neptün'ün Özellikleri Hakkında Bilgiler

Neptün güneş sistemindeki Dünya'ya en uzak gezegendir. Yapı olarak ise güneş sistemindeki 2 buz gezegeninden biri olarak öne çıkıyor. Ülkesinin yaklaşık olarak %80 kadarı amonyak ve metandır. Öyleyse buzlu malzeme sıvılarına sahip olduğundan dolayı güneşin en soğuk gezegenleri arasında yer alır.



Neptün Özellikleri



Dünya'ya en uzak gezegen olarak öne çıkan Neptün, aynı zamanda güneş sisteminin en soğuk gezegenidir. İç yapısı ise Uranüs’e benzer. Çekirdek ile beraber mantodan oluşmuş iki farklı katmanı bulunuyor. Çekirdek bölümü kayalık ve sudan oluşur. Manto kısmı ise amonyak ile metandan meydana gelmiştir. Diğer yandan kütlesinin büyük bir çoğunluğunun gazdan meydana geldiğini dile getirmek mümkün. Bu sebepten dolayı gezegenin sağlam bir yüzeyinin yer almadığı söylenebilir. Her ne kadar bir gaz gezegeni olsa bile, Jüpiter'in ardından güneş sisteminin en ağır gezegenidir.



Tamamen mavi bir renge sahip olan Neptün bu görüntüsüyle güneş sisteminin en ilginç gezegenlerinden biridir. Pek çok farklı uyduya sahip olan gezegen hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor. O yüzden günümüze şu an için gezegeni ziyaret etmek ya da detaylı bilgi almak mümkün değil. Ancak hidrojen ve helyum ile metandan meydana geldiği bilinmektedir. Özelliklerine bakmak gerekirse;



- Güneşten en uzak olan gezegendir.

- 1 yıl toplamda 165 dünya yılına eşittir.

- Neptün ismini Roma mitolojisinde yer alan deniz tanrısından almıştır.

- Zayıf olan 6 farklı halkası bulunur.

- Çok uzak olduğu için çıplak gözle görülmesi mümkün değil.

- Matematiksel tahminler üzerinden 1846 yılında keşfedilmiştir.

- Kendi etrafında çok hızlı dönen bir gezegendir.

- Ortalama yüzey sıcaklığının - 214 santigrat derece olduğunu söylemek mümkün.

- Tam 14 farklı uydusu bulunur.



En soğuk gezegenlerden biri olarak bu özellikleri ile beraber Neptün bilim insanları tarafından hala keşfedilmeye devam ediyor. Özellikle Voyager II keşif aracından alınan bilgiler ışığı altında belli başlı bazı bilgilere ulaşılmıştır. Böylece gezegenin etrafında dolaşan çok parlak, Beyaz olan cirrus bulutları tespit edilmiştir. 16 saatte bir gezegenin etrafında dönen bulutların, bilim adamlarını da oldukça şaşırttığını söylemek mümkün. Gezegen keşfedildiği günden bu yana ayrıca dünyadaki pek çok farklı hikayeye dahil olmuş ve böylece tanınmıştır.