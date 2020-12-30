Nermin İsminin Anlamı Nedir? Nermin Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Kökeni Farsça diline dayanan Nermin ismi dilimizde de kız çocuklarına sıklıkla verilen isimlerden birisi olmaktadır. Şu anda ülkemizde bu ismi taşıyan kadınların sayısı 67 binin üzerinde olmaktadır.



Nermin İsminin Anlamı Nedir?



Nermin isminin anlamları arasında Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan anlamı da bulunmaktadır ve bu anlam, ince ve nazik olmaktadır. Nermin isminin diğer anlamları içerisinde ise başta yumuşak ve merhametli kimse olurken; aynı zamanda ay gibisin sen anlamı da bulunmaktadır.



Nermin İsmi Kuran-ı Kerim'de Geçiyor mu?



Ülkemizde bir dönem en fazla tercih edilen isimlerden birisi olan Nermin, Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir. Diğer bir yandan anlamlarının güzelliği sebebi ile de caiz olmayan kelimeler içerisinde de bulunmamaktadır. Bu sebeple kız bebeklerine isim olarak verilebilmektedir.



Nermin İsmini Taşıyan Kişilerin Ortak Özellikleri



Bu ismi taşıyan kişilerde görülen ortak özellikler şu şekilde olmaktadır:

Tutumlu,

Zeki,

Gerçekçi,

Mantıklı,

Gururlu,

Eleştirilerden hoşlanmayan.