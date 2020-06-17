Neşet Ertaş Kimdir? Kısaca Hayatı, Sözleri, Türküleri Ve Eserleri

Güçlü karakteri ve kişiliğinin yanı sıra hayatı süresince pek çok türküyü seslendiren Neşet Ertaş, halk arasında en sevilen sanatçılar içinde yer almaktadır. Vefat edene kadar kendisinin bile tam olarak bilmediği sayısız albüme imza atan Neşet Ertaş, kendine has müziği ve türküleri söyleyiş tarzı ile de en saygı duyulan simalardan biridir.



Neşet Ertaş Kimdir?



Saz Üstadı olan Neşet Ertaş Türkiye'nin en önemli sanatçılarından biridir. 1950'li yıllarda 14 yaşındayken İstanbul'a gelen ünlü sanatçı, burada ilk plağını ‘Neden Garip Garip Ötersin Bülbül’ isimli şarkısı ile Beraber çıkardı.



1957 yılında çıkan bu albüm ile beraber ülke çapında en önemli halk ozanları arasına girdi. Halk tarafından çok fazla dinlenilen Neşet Ertaş aynı zamanda Musiki Cemiyeti tarafından da yoğun şekilde dinlenmekteydi. İstanbul'da kaldığı süre boyunca pek çok plak, konserve kaset çalışmaları gerçekleştiren Neşet Ertaş, bir süre sonra Ankara'ya yerleşti ve sanat yaşamına burada devam etti.



‘’Anadolu Efsanesi’’ ya da ‘’Abdal müzisyen’’ olarak bilinen Neşet Ertaş çizgisini hiç bozmadan hayata gözlerini kapayana kadar müzik yaşamını sürdürdü. Özellikle Ankara radyosunda ‘mahalli sanatçı’ unvanını kazanan Neşet Ertaş, Ankara'da hayatını sürdürürken çalıştığı bir gazinoda Leyla Hanım'la tanışıp evlendi ve bir çocuk sahibi oldu.



1970 yılından sonra sağlık sorunları nedeniyle müziği ara vermek zorunda kalan ünlü sanatçı, abisinin ısrarıyla Almanya’ya yerleşti. Çocukların eğitimi sebebiyle Almanya'da uzun süre yaşamını devam ettirdi. Bugüne kadar pek çok plak yapan Neşet Ertaş hala Büyük bir keyifle dinlenen en önemli halk ozanları arasında gelmektedir.



- Neden Garip Garip Ötersin bülbül,

- Hareli Gelin,

- Diloylu halay havası,

- Varıp bir kız 10 yaşında deyince,

- Şeytanın atına binip yeldirme,

- Bir Leyla Misali,



Bu gibi daha sayısız eseri bulunmaktadır.



Neşet Ertaş Hayatı



1938 yılında dünyaya gelen Neşet Ertaş'ın Babası da kendisi gibi saz üstadıdır. 7 kardeşi olan Neşet Ertaş ailenin ikinci çocuğudur. Anadolu'da pek çok farklı yeri ailesiyle beraber gezdiği için okuma şansı olmamıştır. Özellikle abtallık kültürünün en önemli temsilcileri arasında yer alan Neşet Ertaş, yaşamı boyunca bu kültürden beslenmiş ve eserleri de bu yönde gerçekleştirmiştir. 8 yaşından itibaren bağlama çalmaya başlayan Neşet Ertaş, okumayı da abisi Necati Ertaş'tan öğrenmiştir.