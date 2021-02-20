Neslişah İsminin Anlamı Nedir? Neslişah Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Nesli şah ismi genellikle hem Türkçe hem de farsça kökenli kelimeler bulundurmaktadır. Yüz yıllar boyu Türk toplumunda sıklıkla bu kelime ve isimler kullanılmaktadır.



Nesli Şah Ne Demek?



Nesli şah kelimesi hem Türk ismi olarak sayılmaktadır hem de fars ismi olarak sayılmaktadır. Bu durumun temel nedeni nesli kelimesinin Türk kökenli olurken şah kelimesinin fars kökenli olmasıdır. Kısaca anlamı ise şah soyundan gelen güzel insan olmaktadır. Bu kelime muhtemelen Saf evi devletinde bolca kullanılmıştır. Çünkü saf evi devleti hem Türk hem de fars toplumlarının yan yan yaşadığı bir topluluktur. İsmi taşıyan kadın bireylerin diğer hem cinslerine göre daha tolgan oldukları bilinmektedir. Bu nedenle pek çok aile çocuklarına Neslişah ismini vermektedir.



Nesli Şah İsmi Kur’an’da Var mı?



Nesli şah ismi Türk ve fars kökenli bir kelime olduğu için Kuran da geçmemektedir. Fakat birçok aile ve birçok önemli kadının adını taşıdığı için oldukça değerli bir isim olarak bilenmektedir.