Nesrin İsminin Anlamı Nedir? Nesrin Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Ülkemizde kız bebekleri için tercih edilen isimlerden olan nesrin ismi dilimize Farsçadan geçmiş bulunmaktadır. Kadın isimleri içerisinde en çok tercih edilen 139. isim olurken, şu anda 68 binin üzerinde kadın bu ismi kullanmaktadır. Diğer bir yandan son bir yıl içerisinde 284 aile bebekleri için bu ismi tercih etmiştir.



Nesrin İsminin Anlamı Nedir?



Nesrin isminin genel anlamı gül olmaktadır. İçinde barındırdığı anlamların hepsi de gül ile ilgili olmaktadır. Nesrin isminin anlamlarının başında sen gülsün veya gül sensin olurken; Diğer anlamlarının içerisinde mısır gülü, ağustos gülü ve yaban gülü bulunmaktadır.



Nesrin Anlamı Kuran-ı Kerim'de Geçiyor mu?



Nesrin ismi Kuran-ı Kerim'de yer almamakla beraber; caiz olmayan isimlerden biriside olmamaktadır. Bunun sebebi ise içerisinde bulundurduğu güzel anlamlardır.



Nesrin ismini Taşıyan İnsanların Ortak Özellikleri



Aynı ismi taşıyan insanlarda bazı ortak özellikler bulunmaktadır. Bunlar;

Yaratıcı,

Tarafsız,

Estetik kaygıları yüksek,

Hoş görülü,

Duyarlı,

Sanatsal,

Dengeli,

Eğlenmeyi seven,

Zevk sahibi,

İyimser,

Arkadaş canlısı,

Yumuşak,

Sosyal,

Aşırı detaycı,

Aşırı sorgulayan,

Titiz,

Zor memnun olan,

Zor affeden,

Kuşkucu.