Nevfel İsminin Anlamı Nedir? Nevfel Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Güzel bir anlamı olması ile beraber son dönemlerde Nevfel ismi dikkat çekmiş durumda. Kökeni Arapçaya dayanan ve Türkçede de kullanılabilen bir isimdir. Çok yeni duyulan bir isim olmasının yanı sıra, aslına bakılırsa uzun yıllardan bu yana Türkçede yer almaktadır.



Nevfel Ne Demek?



Farklı anlamları ile beraber erkek çocuklar için kullanılabilecek güzel isimlerden biri olarak Nevfel ismi öne çıkıyor.



- Deniz

- Leyla ile Mecnun hikayesinde yer alan Mecnun'un ismi



Böylesi hem tarihi hem de günlük yaşamın getirdiği güzel bir anlamı ile beraber, minik yavrunuz adına bu güzel ismi değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda tek başına kullanılabilen bu isim başka isimler üzerinden de bir araya getirilebilir.



Nevfel İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Nevfel aynı zamanda sahabe isimlerinden biri olarak önemli bir tarihe sahiptir. Bu sebepten dolayı isminin Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediği merak edilen konular arasında geliyor. Nevfel ismi Kur'an'da geçmez. Hem anlamı hem de okunuşu ve ayrıca özgün yapısı itibariyle değerlendirilebilecek güzel isimler içerisinde yer almaktadır. Eğer hala bir karar vermemiş iseniz Nevfel ismini erkek çocuğunuz için sunabilirsiniz.