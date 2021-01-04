Nevin İsminin Anlamı Nedir? Nevin Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Nevin Farsça kökenli olan ve Türkiye'de çok sevilen özel kız isimleri içerisinde yer alır. Tek başına da başka isimlerle kullanmak özgürlüğüne sahip olan bu güzel isim, günümüzde hala önemli bir yere sahip. Hem anlamı üzerinden hem de okunuşu ile beraber minik yavrunuz için değerlendirebileceğiniz güzel isimlerden biridir.



Nevin Ne Demek?



Çocuklar için isim ararken karşısına Nevin adı çıkan birçok anne ve baba, bu isim hakkında bilgi almaya çalışıyor.



- Yepyeni

- Yeni şey

- Yeni olan



Bu şekilde farklı biçimlerde kullanılan Nevin ismi, Türkçede daha çok ad olarak kullanılmaktadır. Yani kelime anlamı üzerinden değerlendirilen bir sözcük değildir. Ancak özellikle kız çocukları için oldukça

Nevin isminin anlamı ile hoş ve uyum sağlayan özel isimler içerisinde yer alıyor.



Nevin İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Güzel bir alternatif olarak ön plana çıkan ve anlamı ile hoş bir etki yaratan Nevin isminin Kur'an'da geçip geçmediği merak ediyor. Nevin adı Kur'an'da yer almaz. Özellikle yeni ve yeni olan anlamları ile beraber, geleceğe dair güzel bir ifade sunduğunu dile getirmek mümkün. Bu yönüyle son dönemlerde yeniden oldukça fazla ilgi çeken güzel isimlerden biridir.