Nevrotik Ne Demek? Tdk'ya Göre Nevrotik Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu açısından nevrotik kelime olarak, ‘sinirsel’ şeklinde ifade edilmektedir. Yani bu sinirsel durum beyin aktivitesi üzerinden yaşanan psikolojik bozukluk olarak da öne çıkıyor.



Nevrotik Ne Demek?



Nevrotik genelde insanlar için kullanılan bir psikolojik terimdir. Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığında ise ‘sinirsel’ sözcük anlamı üzerinden kullanılabilir. Özellikle güvensizlik, kaygı, nefret ve huzursuzluk gibi duyguların insan üzerinde birikmesi anlamına gelmektedir. Genel anlamıyla bir duygu durum bozukluğudur.



‘’Onun gerçekten nevrotik bir durum var.’’



TDK'ya Göre Nevrotik Kelimesinin Anlamı Nedir?



TDK’ya göre nerede kelimesinin anlamı, ‘sinirsel’ olarak karşımıza çıkar. Bu kelime gündelik yaşam içerisinde kullanılabilmektedir. Ancak halk arasında pek yaygın bir kelime olmadığını Dile getirmek mümkün. Yine de sinirsel karşılığı ile beraber nevrotik sözcüğü değerlendirilebilir. Özellikle psikolojik bir terim olarak duygu durum bozukluğu konusunda doktorlar tarafından yoğun olarak kullanılıyor.



Nevrotik olma durumu son dönemlerde insanlar üzerinde yıpranma ve bazı sorunlar çıkarabilmektedir. Bu kelimenin karşılığı olarak sinirsel durumun yaşanmasına sebep olmaktadır. Hayat içerisinde yaşanabilecek pek çok problem ile beraber durup dururken de bu sorun ortaya çıkabilmektedir. Bu doğrultuda nevrotik kelimesi sinirsel anlamına geldiğini dile getirmek mümkün.