Nevşehir Haritası: Nevşehir İlçeleri Nelerdir? Nevşehir İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?
Nevşehir, Türkiye’de İç Anadolu Bölgesinin Orta Bölümünde yer alan bir şehirdir. Unesco Dünya Miraslar Listesi’ne dahil edilen Kapadokya, Göreme Milli Parkı, Soğanlı Arkeolojik Alanı, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Yeşilöz Thedoro Kilisesi ve Kaymaklı Yer altı Şehri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Ayrıca mağara otelleri de ekonomisine katkı sağlamaktadır. Bu özelliği ile Anadolu’da değerli bir şehir haline gelmiştir. İşte, Nevşehir ile ilgili tüm detaylar.
Nevşehir, doğal güzellikleri ve yaşam ortamıyla göç almaktadır. Şarabı ve seramiğiyle meşhurdur. Böylelikle hem çanak çömlek hem de üzüm üretimi boldur. Şehrin adı Osmanlı Devleti zamanında Muşkara idi. Osmanlı Devleti’nden önce Hristiyan halklara da ev sahipliği yaptığı bilinmektedir.
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Kaynak: cografyaharita.com
Nevşehir İlinin Kaç İlçesi Vardır?
Nevşehir ilinin merkezi de dahil olmak üzere toplam 8 adet ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçelerin her biri ayrı tarihi mekanlar barındırmaktadır. Yılın farklı dönemlerinde farklı ilçelere ziyaretler gerçekleşmektedir.
Nevşehir İlinin Nüfusu Ne Kadar?
Nevşehir ilinde nüfus sayısı son yıllarda artış göstermektedir. 2020 yılına ait güncel nüfusu ancak yeni yılda hesaplanabilir. 5.408 kilometrekare yüzölçümüne göre kilometrekareye düşen ortalama insan sayısı 53 /km2 ‘dir. Yıllara göre Nevşehir’in değişen nüfusu aşağıdaki gibidir.
2019 yılında 303.011
2018 yılında 298.338
2017 yılında 292.366
2016 yılında 290.896
2015 yılında 286.768
2014 yılında 286.255
2013 yılında 285.461
2012 yılında 285.191
2011 yılında 283.247
2010 yılında 282.338
2009 yılında 284.025
2008 yılında 281.700
2007 yılında 280.059
Nevşehir İlinin İlçeleri Nelerdir?
Nevşehir ilinin ilçeleri şu şekilde listelenebilir:
Kozaklı
Merkez
Gülşehir
Ürgüp
Hacıbektaş
Avanos
Derinkuyu
İlçeler arasında nüfusun en fazla olduğu yer merkez, en az olduğu yer ise Hacıbektaş olarak bilinmektedir. İlçe sınırlarına komşu iller; Yozgat, Kayseri, Niğde ve Aksaray’dır.
Nevşehir’de Gezilebilecek Mekanlar
Nevşehir’de Güzel Atlar Diyarı olarak da adlandırılan Kapadokya gezilebilecek tarihi ve turistik mekanlar arasında ilk sırada yer almaktadır. Hacıbektaş-ı Veli Türbesi, Göreme Açık Hava Müzesi, Ihlara Vadisi ve Peribacaları da gezilebilecek diğer mekanlara örnek olarak gösterilebilir. Nevşehir’deki tarihim yerleşim yerlerinden olan Mustafapaşa, Ürgüp, Avanos ve Çavuşin ise seramik zanaatkarlığı ve Türk geceleri ile meşhurdur.