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    HaberlerEğitim Haberleri Nevşehir Haritası: Nevşehir İlçeleri Nelerdir? Nevşehir İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?
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    21.09.2020 - 01:14 |

    Nevşehir Haritası: Nevşehir İlçeleri Nelerdir? Nevşehir İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

    Nevşehir, Türkiye’de İç Anadolu Bölgesinin Orta Bölümünde yer alan bir şehirdir. Unesco Dünya Miraslar Listesi’ne dahil edilen Kapadokya, Göreme Milli Parkı, Soğanlı Arkeolojik Alanı, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Yeşilöz Thedoro Kilisesi ve Kaymaklı Yer altı Şehri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Ayrıca mağara otelleri de ekonomisine katkı sağlamaktadır. Bu özelliği ile Anadolu’da değerli bir şehir haline gelmiştir. İşte, Nevşehir ile ilgili tüm detaylar.

    Nevşehir Haritası: Nevşehir İlçeleri Nelerdir? Nevşehir İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

    Nevşehir, doğal güzellikleri ve yaşam ortamıyla göç almaktadır. Şarabı ve seramiğiyle meşhurdur. Böylelikle hem çanak çömlek hem de üzüm üretimi boldur. Şehrin adı Osmanlı Devleti zamanında Muşkara idi. Osmanlı Devleti’nden önce Hristiyan halklara da ev sahipliği yaptığı bilinmektedir.

    Nevşehir Haritası (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
    Kaynak: cografyaharita.com



    Nevşehir İlinin Kaç İlçesi Vardır?

    Nevşehir ilinin merkezi de dahil olmak üzere toplam 8 adet ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçelerin her biri ayrı tarihi mekanlar barındırmaktadır. Yılın farklı dönemlerinde farklı ilçelere ziyaretler gerçekleşmektedir.

    Nevşehir İlinin Nüfusu Ne Kadar?

    Nevşehir ilinde nüfus sayısı son yıllarda artış göstermektedir. 2020 yılına ait güncel nüfusu ancak yeni yılda hesaplanabilir. 5.408 kilometrekare yüzölçümüne göre kilometrekareye düşen ortalama insan sayısı 53 /km2 ‘dir. Yıllara göre Nevşehir’in değişen nüfusu aşağıdaki gibidir.

    2019 yılında 303.011

    2018 yılında 298.338

    2017 yılında 292.366

    2016 yılında 290.896

    2015 yılında 286.768

    2014 yılında 286.255

    2013 yılında 285.461

    2012 yılında 285.191

    2011 yılında 283.247

    2010 yılında 282.338

    2009 yılında 284.025

    2008 yılında 281.700

    2007 yılında 280.059

    Nevşehir İlinin İlçeleri Nelerdir?

    Nevşehir ilinin ilçeleri şu şekilde listelenebilir:

    Kozaklı

    Merkez

    Gülşehir

    Ürgüp

    Hacıbektaş

    Avanos

    Derinkuyu

    İlçeler arasında nüfusun en fazla olduğu yer merkez, en az olduğu yer ise Hacıbektaş olarak bilinmektedir. İlçe sınırlarına komşu iller; Yozgat, Kayseri, Niğde ve Aksaray’dır.

    Nevşehir’de Gezilebilecek Mekanlar

    Nevşehir’de Güzel Atlar Diyarı olarak da adlandırılan Kapadokya gezilebilecek tarihi ve turistik mekanlar arasında ilk sırada yer almaktadır. Hacıbektaş-ı Veli Türbesi, Göreme Açık Hava Müzesi, Ihlara Vadisi ve Peribacaları da gezilebilecek diğer mekanlara örnek olarak gösterilebilir. Nevşehir’deki tarihim yerleşim yerlerinden olan Mustafapaşa, Ürgüp, Avanos ve Çavuşin ise seramik zanaatkarlığı ve Türk geceleri ile meşhurdur.

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