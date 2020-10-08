85,74BİST1.1661.32EURO9.29-0.60USD7.86-1.05ALTIN486.750.68
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri New York'ta 169 okul 2 haftalığına kapatıldı
    ABONE OL
    08.10.2020 - 22:58 | | AA

    New York'ta 169 okul 2 haftalığına kapatıldı

    New York'ta yeni tip koronavirüs (covid-19) vakalarının artışa geçmesi nedeniyle 2 haftalığına kapatılan okul sayısı 169'a çıktı.

    New York'ta 169 okul 2 haftalığına kapatıldı

     

    New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, düzlendiği basın toplantısında, kentte Kovid-19 vakalarının artış gösterdiği bölgelerdeki okulların kapatılacağını duyurdu.

    61 okulu daha kapatma kararı aldıklarını ve salgın nedeniyle kapatılan okulların sayısının 169'a çıktığını söyleyen de Blasio, ''sarı bölge'' olarak adlandırılan yerlerdeki okullarda ise 9 Ekim'den itibaren öğretmen ve öğrencilere haftalık test yapılacağını ifade etti.

    Öte yandan, Ortodoks Yahudilerin yaşadığı Brooklyn'de salgın önlemlerinin artırılması ve zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması, yetkililer ve Ortodoks Yahudiler arasında gerilimin yükselmesine neden oldu.

    New York Valisi Andrew Cuomo'nun salgının artış gösterdiği bölgelerdeki sinagog gibi ibadet yerlerinde en fazla 10 kişinin bulunmasına müsade edileceğine yönelik kararı, Ortodoks Yahudilerin tepkisini çekti.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Van'da teröristlerin kullandığı mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

    Van'da teröristlerin kullandığı mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

    Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

    Son dakika: 9 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye'de son 24 saatte kaç yeni hasta var, kaç kişi hayatını kaybetti?

    Son dakika: 9 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye'de son 24 saatte kaç yeni hasta var, kaç kişi hayatını kaybetti?

    Sıradaki Haber