Nfc Nedir, Ne İşe Yarar? Cep Telefonlarındaki Nfc Özelliğinin Faydaları Nelerdir?

Herhangi bir temas gerçekleşmeden etkileşim imkanı sağlayan NFC, günümüzde birçok farklı elektronik sistemde kullanılmaya başlandı. Hem güvenlik sağlığı hem de zamandan kazanç imkanı veren bu sistem, özellikle cep telefonları üzerinden önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Tabii daha önemlisi kredi kartlar ya da banka kartları kapsamında yaygın olarak değerlendirilmektedir.



NFC Nedir?



Pek çok kişi günümüzde NFC nedir sorusunu merak ediyor ve internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor. İki cihazın birbirine yakın olduğu anda kablosuz etkileşim imkanı sağlayan sisteme NFC denmektedir. Türkçe üzerinden uzatılmış ismi yakın alan iletişimi şeklinde ifade edilir. Kullanıcıların kısa bir mesafeden bilgi almasına ve aktarmasına imkan tanıyan kablosuz bir sistemdir. Yaklaşık olarak 4 cm mesafe ile beraber etkin bir şekilde iletişim imkanı tanıyor. Hem okuyucu hem de akıllı kart ara yüzünü tek bir çatı altında toplamış sitem olarak da öne çıkıyor.



NFC Ne İşe Yarar?



NFC sisteminin en önemli özelliği kısa bir mesafe ile beraber pek çok farklı bilgi alışveriş imkanı sağlamasıdır. Kablosuz iletişim ağı kapsamında radyo dalgalarını kullanmak suretiyle bilgi almak ya da aktarma imkanı sağlar. Özellikle bu sistem çok uzun yıllardan bu yana bagajları ve market unsurları taramak amaçlı kullanılıyordu. Günümüzde ise artık akıllı telefonlar üzerinden etkin bir kullanım imkanı sağlıyor. Özellikle ‘temassız ödemeler’ sistemini daha güçlü hale getirmek amaçlı, NFC Bu konuda bir adım öne çıkıyor.



Cep Telefonlarındaki NFC Özelliğinin Faydaları Nelerdir?



Sağladığı pek çok avantajı ile beraber cep telefonları üzerinden NFC özelliğini önemli faydaları olduğunu dile getirmek mümkün. Sunduğu faydaları ile beraber her geçen gün daha fazla kullanmayı başlayan bağlantısı sistemler arasında yer alıyor.



- Yüksek güvenlik şifreleme sistemi ile beraber kolayca alışveriş imkanı tanır.

- Daha hızlı şekilde bilgi alışverişi gerçekleştirir.

- Akıllı telefon öyle bir dokunuş üzerinden kolayca işlem yapma imkanı verir.

- Pek çok alanda kullanılması ile çok yönlüdür.

- Önemli oranda pil tasarrufu sağlar.



Bu ve benzeri pek çok özelliği ile beraber günümüze NFC uygulaması oldukça yaygın şekilde kullanılmaya başlandı. Tabii her geçen gün daha da gelişmeye ve daha fazla kitleye ulaşmaya devam ediyor.