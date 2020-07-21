Nicel Anlam Ve Nitel Anlam Nedir? Kısaca Örnekler Üzerinden Nicel & Nitel Anlamlı Sözcükler Konu Anlatımı

Ölçülebilen ve ölçülemeyen değerleri tanımayan yapılar nitel ve nicel olarak bilinmektedir. Ancak gündelik yaşamda hangisinin ölçülebilen hangisini ölçülemeyen değerleri anlattığı birçok kişi tarafından karıştırılıyor. Bu durumu eğitim alan öğrenciler ile beraber yazım türleri ile ilgilenenlerin yanı sıra gündelik yaşam açısından da büyük öneme sahiptir.

Nicel Anlam ve Nitel Anlam Nedir?

Taşıdıkları anlam açısından nitel ve nicel tabirlerini farklı şekillerde ele almak gerekir. Her ikisi de bir unsuru tanımlamakta ancak var olup olmama noktasında farklılık yaratmaktadır.

Nicel anlam: Bütün farklı kavramların sayılabilen, ölçülebilen ve azalıp çoğalabilen özelliklerini anlatan yapıya nicel denmektedir. Yani maddi açıdan tüm fiziksel unsurların kavram noktasında gösterdiği unsur nicel olarak bilinmektedir.

Nitel anlam: Nitel anlam ise nicel anlamın tersidir. Yani bütün değişik kavramların sayılamayan, atılır çoğalmayan ya da ölçülemeyen değerlerini anlatan yazı şeklinde öne çıkar. Duygusal olarak farklı varlıkların anlam kazanması üzerinden de ifade etmek mümkün.

Burada unutulmaması gereken birtakım kelimeler bazen nicel anlam taşırken bazen nitel anlama üzerinden ele alınabilmektedir. Yani bazı kelimeler hem nicel olarak cümle içerisinde değerlendirilir hem de değişik anlamı üzerinden nitel şeklinde öne çıkabilir.

Kısaca Örnekler Üzerinden Nicel & Nitel Anlamlı Sözcükler Konu Anlatımı

Kısaca örnekler üzerinden nicel ve nitel anlamlarını ele almak gerekirse konu daha iyi anlaşılabilir. Öncelikle nicel anlamdan başlamak gerekirse yukarıda söylendiği gibi ölçülebilen, azalıp çoğalabilen ve sayılabilen kavramlar olarak öne çıkmaktadır.

‘’Ben daha çok bir evdeki odaların geniş olmasını isterim.’’ (nicel anlam)

‘’O ağacın uzun dallarının artık kesilmesi gerekiyor.’’ (nicel anlam)

‘’Şu yüksek tepelere daha önce hiç çıkmadım.’’ (nicel anlam)

‘’Bu eşya çok hafif görünüyor.’’ (nicel anlam)

‘’Alacağım ev mutlaka iş yerime yakın olmalıdır.’’ (nicel anlam)

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü üzere varlıkların geniş olması, uzun dallar, hafif görünmesi ve yakın olması sayılabilen ve ölçülebilen kavramları anlatmaktadır. Yani nicel olarak bilinmektedir.

Söz konusu nitel olduğunda ise sayılamayan ve ölçülemeyen varlıkların kavramları anlatılır.

‘’Ben bu ekşi yoğurdu yemem.’’ (nitel anlam)

‘’Gerçekten çok lezzetli bir yemek olmuş.’’ (nitel anlam)

‘’Bu hayatta çok fazla pinti insanlar var.’’ (nitel anlam)

‘’Yarınki eğlence için yırtık elbiseni sakın giyme.’’ (nitel anlam)

Kavramların ölçülemeyen ya da sayılamayan değerleri yukarıdaki cümlelerde anlatılmaktadır. Yani nitel anlam olarak öne çıkıyor. Fakat aynı zamanda hem nitel hem de nicel anlam taşıyabilen kelimeler de bulunmaktadır.

‘’Çok eski zamandan beri o benim yakın bir arkadaşım.’’ (nitel anlam)

‘’Alışveriş merkezi benim evime çok yakın.’’ (nicel anlam)