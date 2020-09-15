Niğde Haritası: Niğde İlçeleri Nelerdir? Niğde İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Niğde bölgesel açıdan turistik olarak önemli bir şehirdir. Aynı zamanda sanayileşme açısından da gelişme gösteren şehir, tarım ve hayvancılık üzerine geçim kaynağını ön plana çıkarmaktadır. Oransal açıdan düzenli şekilde nüfusunun arttığı Niğde, birçok değişik ilçesi üzerinden de öne çıkıyor.



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Kaynak: cografyaharita.com



Niğde'nin Kaç İlçesi Vardır?



Merkez de sayılırsa Niğde'nin Toplamda 6 ilçesi bulunuyor. Bu ilçeler genel olarak merkezin etrafında toplanmış durumda. Ancak özellikle nüfus bakımından merkez ilçe çok daha yüksek bir potansiyel teşkil ediyor. Ancak kırsal kesime sahip olan ilçelerde yeni önemli bir nüfusa sahiptir. Şu an güncel olarak Toplamda 6 tane ilçesi ile beraber Niğde İç Anadolu Bölgesinin en önemli şehirler, arasında bulunuyor.



Niğde'nin Nüfusu Ne Kadar?



Genel nüfus değerlerine bakıldığı zaman 2020 verileri üzerine Niğde 362.861 nüfusa sahiptir. Özellikle güncel verilere bakıldığı zaman geçen yıla oranla oldukça artış göstermiş durumda. Ancak nüfusun dağılımı açısından büyük farklılıklar yer almaktadır. Nüfusun %80,57 kadar kısmı şehirde yaşıyor. Yani neredeyse nüfusun tamamına yakını şehirlerde ikamet etmektedir.



Niğde'nin İlçeleri Nelerdir?



Niğde'nin Toplamda 6 tane ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeleri şu şekilde sıralamak mümkün;



- Niğde Merkez ilçe

- Altunhisar

- Bor

- Çamardı

- Çiftlik

- Ulukışla



Daha çok tarım ve hayvancılık üzerinden geçim kaynağı olarak yerel halk hayatını sürdürmektedir. Ancak özellikle Niğde Merkez ilçe nüfusun büyük bir çoğunluğunu kapsamakta ve sanayileşme üzerinden öne çıkmaktadır. Ayrıca bazı yeraltı kaynakları üzerinden Niğde önemli bir şehirdir. Diğer yandan Turizm açısından en çok tercih edilen İç Anadolu Bölgesi şehirleri içerisinde geliyor. Niğde aynı zamanda başka şehirlere göç veren illerden biridir. Ancak kendi içerisinde diğer ilçelerden merkez ilçeye doğru da göç gerçekleşmektedir.