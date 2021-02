Nlp Nedir, Ne İşe Yarar? Kişisel Gelişimde Nlp Nasıl Uygulanır?

Neuro linguistik programlama olarak da bilinen bu yapı, son dönemde pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Özellikle başarılı olmak isteyenler için NLP nedir sorusu internet üzerinden de yaygın araştırılıyor.

Nlp Nedir?

Spor, sanat, iş ve birçok farklı alanda başarılı olmuş kişilerin, düşünce yapıları ve davranış kalıplarının incelendiği çalışmaya nlp deniyor. Özellikle yüksek bir başarı elde etmiş ve önemli yerlere gelmiş kişilerin, bunu nasıl gerçekleştirdiğine dair analiz olarak da ele almak mümkün.

Nlp Ne İşe Yarar?

Bilimsel açıdan ele alınan ve uzmanlar bünyesinde gerçekleştirilen analizler, nlp bünyesinde detaylı bir çalışma altında ele alınır. Böylece modellemek, modelleri kodlamak ve yeniden üretmek mümkün hale geliyor. Daha doğrusu başarılı insanların bunu nasıl yaptığına dair bilgiler alınmak suretiyle, pek çok kişi kendi hayatında önemli bir yol çizmektedir. Tabii bu işlemin etkin bir şekilde yapılabilmesi için, mutlaka konusunda tecrübe sahibi uzmanların ele aldığı çalışmalar incelenmelidir.

Kişisel Gelişimde Nlp Nasıl Uygulanır?

Nlp uygulaması belli başlı bazı unsurları ele alır. Bu uygulamalar daha sonra kişisel gelişim sağlamak isteyen bireyler tarafından uygulanır.

- Dostça ilişki/uyum

- Duygusal farkındalık

- Sonuçsal yaklaşım

- Davranışsal esneklik

Yukarıdaki her bir etmen ve kriter ayrı ayrı ele alınır. Aynı zamanda her birinin kendine özgü bir özelliği bulunur. Bu özellikler bir araya getirilir ve açıklamaları üzerinden her birey etkin biçimde kendi hayatında bunu uygular.