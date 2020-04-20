BÄ°ST98.6390,47EURO7,550,18USD6,940,13ALTIN377,200,52
CANLI BORSA
Â°
Åžehir seÃ§iniz
    MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
    Geri DÃ¶n
    HaberlerEÄŸitim Haberleri NoktalÄ± Virgül (;) Nedir, Görevleri Nelerdir? NoktalÄ± Virgül KullanÄ±m AlanlarÄ± Ve Cümle Ä°çerisinde Örnekler
    ABONE OL
    20.04.2020 - 17:26 |

    NoktalÄ± Virgül (;) Nedir, Görevleri Nelerdir? NoktalÄ± Virgül KullanÄ±m AlanlarÄ± Ve Cümle Ä°çerisinde Örnekler

    CÃ¼mle kurarken sÄ±klÄ±kla tercih edilen noktalÄ± virgÃ¼l (;), farklÄ± gÃ¶revlerde kullanÄ±lmaktadÄ±r. KullanÄ±m alanlarÄ± Ã§eÅŸitlilik gÃ¶steren bu noktalama iÅŸaretinin gÃ¶revleri her zaman merak konusu olmuÅŸtur. GÃ¶revlerini Ã¶ÄŸrenerek yazÄ±larÄ±nÄ±zda noktalÄ± virgÃ¼l kullanmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. NoktalÄ± virgÃ¼l (;) nedir? NoktalÄ± virgÃ¼l nerelerde kullanÄ±lÄ±r? Konuyla ilgili cÃ¼mleler nelerdir? TDK noktalÄ± virgÃ¼lÃ¼ nasÄ±l tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±r? Ä°ÅŸte, merak edilen tÃ¼m detaylar.Â

    NoktalÄ± Virgül (;) Nedir, Görevleri Nelerdir? NoktalÄ± Virgül KullanÄ±m AlanlarÄ± Ve Cümle Ä°çerisinde Örnekler

    NotalÄ± virgÃ¼l (;) genellikle uzun cÃ¼mleler kurarken tercih edilen bir noktalama iÅŸaretidir. Hatta virgÃ¼le yardÄ±mcÄ± olan bir noktalama iÅŸareti olduÄŸunu sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. NoktalÄ± virgÃ¼l diÄŸer noktalama iÅŸaretleri gibi kendinden Ã¶nceki kelimeyle bitiÅŸik yazÄ±lmaktadÄ±r. Ancak kendinden sonraki kelime ayrÄ± yazÄ±lmaktadÄ±r.Â 

    NoktalÄ± VirgÃ¼l (;) Nedir?Â 

    NoktalÄ± virgÃ¼l (;), uzun cÃ¼mlelerde anlam karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶nlemek amacÄ±yla kullanÄ±lan bir noktalama iÅŸaretidir. VirgÃ¼lÃ¼n yeterli olmadÄ±ÄŸÄ± uzun cÃ¼mlelerde tercih edildiÄŸi sÃ¶ylenebilir. TDK tarafÄ±ndan yapÄ±lan tanÄ±m da dikkate alÄ±nabilir. YazÄ±larda virgÃ¼lden daha uzun duraklama gerektiren bÃ¶lÃ¼mlerde tercih edilen Ã¼st Ã¼ste nokta ve virgÃ¼lden oluÅŸan noktalama iÅŸaretine noktalÄ± virgÃ¼l (;) adÄ± verilmektedir. Ã–zellikle uzun cÃ¼mlelerde sÄ±k sÄ±k tercih edilmektedir.Â 

    Kendi iÃ§erisinde virgÃ¼l yardÄ±mÄ±yla ayrÄ±lmÄ±ÅŸ gruplarÄ± ayÄ±rmak iÃ§in kullanÄ±lmaktadÄ±r. NoktalÄ± virgÃ¼l ayrÄ±ca anlam karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶nleme konusunda tercih edilmektedir. TanÄ±m olarak virgÃ¼lden daha kuvvetlidir. Ancak noktadan zayÄ±ftÄ±r. NoktalÄ± virgÃ¼lden sonra ise cÃ¼mleler bÃ¼yÃ¼k harfle baÅŸlamaz.Â 

    NoktalÄ± VirgÃ¼l (;) GÃ¶revleri Nelerdir?Â 

    NoktalÄ± virgÃ¼l, cÃ¼mle iÃ§inde farklÄ± gÃ¶revlerde kullanÄ±lmaktadÄ±r:

    1. Ä°kiden fazla olan ve birbirine baÄŸlaÃ§la baÄŸlanmayan cÃ¼mleleri baÄŸlamak amacÄ±yla kullanÄ±lÄ±r. Bu cÃ¼mlelerin birbiriyle ÅŸekil ve anlam olarak baÄŸlantÄ±lÄ± olan gruplarÄ± ayrÄ±lmaktadÄ±r.Â 
    2. VirgÃ¼lle ayrÄ±lmÄ±ÅŸ olan tÃ¼r ve takÄ±m isimlerinin birbiriyle baÄŸlantÄ±lÄ± olanlarÄ±nÄ± virgÃ¼lle ayÄ±rdÄ±ktan sonra gruplar arasÄ±na noktalÄ± virgÃ¼l konulmaktadÄ±r.Â 
    3. Ã–zneden sonra birden fazla virgÃ¼l kullanÄ±labilir. Bu durumlarda Ã¶znenin diÄŸer gruplardan ayrÄ±lmasÄ± ve anlam karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶nlenmesi gerekmektedir. Bu durumlarda noktalÄ± virgÃ¼l kullanÄ±lmaktadÄ±r.Â 
    4. CÃ¼mle iÃ§inde aÃ§Ä±klama gerektiren ifadelerden sonra tercih edilebilir.Â 
    5. BaÄŸlaÃ§lardan Ã¶nce kullanÄ±labilir.Â 
    6. AÃ§Ä±klama gerektiren Ã§Ã¼nkÃ¼ ifadesinin yerine kullanÄ±labilir.

    NoktalÄ± VirgÃ¼l (;) KullanÄ±m AlanlarÄ± ve Ã–rnek CÃ¼mlelerÂ 

    NoktalÄ± virgÃ¼l farklÄ± kullanÄ±m alanlarÄ±yla ilgili birbirinden Ã§eÅŸitli Ã¶rnekler iÃ§ermektedir. Bu Ã¶rnekler:

    1. VirgÃ¼lle ayrÄ±lmÄ±ÅŸ ancak aralarÄ±nda "ama, fakat, lakin, ancak..." gibi baÄŸlaÃ§lar bulunmayan sÄ±ralÄ± cÃ¼mlelerde gruplarÄ± birbirinden ayÄ±rmak iÃ§in kullanÄ±lÄ±r.Â 

    Â - At Ã¶lÃ¼r, meydan kalÄ±r; yiÄŸit Ã¶lÃ¼r, ÅŸan kalÄ±r.Â 

    Â - Kitap okuyor, ders Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor; yeri gelince mÃ¼zik dinleyip oyun oynuyordu.Â 

    Â - Odaya girdi, paltosunu Ã§Ä±kardÄ±; odadan Ã§Ä±ktÄ±, kitaplarÄ±nÄ± fÄ±rlattÄ±.Â 

    Â - Suskun bir adam; anlayÄ±ÅŸlÄ± ama iÅŸini biliyor.Â 

    Â YukarÄ±daki Ã¶rnek cÃ¼mlelerde noktalÄ± virgÃ¼l yerine nokta tercih edilebilirdi. Ancak belirtildiÄŸi gibi noktalÄ± virgÃ¼l noktadan zayÄ±f ancak virgÃ¼lden kuvvetli bir noktala iÅŸaretidir. Duraklama kÄ±sa olduÄŸu iÃ§in tercih edildiÄŸi sÃ¶ylenebilir.Â 

    1. VirgÃ¼lle ayrÄ±lmÄ±ÅŸ olan tÃ¼r ve takÄ±mlarÄ±n birbiriyle ilintili olanlarÄ±nÄ± gruplamak iÃ§in tercih edilmektedir.Â 

    Â - Romanlar, Ã¶ykÃ¼ler masalarda; gazeteler, dergiler raflarda duruyordu.Â 

    Â - SÃ¶zel derslerden edebiyat, tarih ve coÄŸrafya; sayÄ±sal derslerden matematik kendisini Ã§ok zorluyordu.Â 

    Â - Pazardan elma, portakal, mandalina; pÄ±rasa ve Ä±spanak aldÄ±.Â 

    1. Ã–zneden sonra birden fazla virgÃ¼l kullanÄ±mÄ± gerektiren cÃ¼mlelerde Ã¶zneyi diÄŸerlerinden ayÄ±rarak anlam karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶nlemek amacÄ±yla kullanÄ±lÄ±r.Â 

    Â - Ã–ykÃ¼; Ali, BuÄŸra ve Merve iÃ§in Ã§ok Ã¶nemliydi.Â 

    Â - Yahya Kemal; divan, halk ve tasavvuf edebiyatlarÄ±nÄ± iyi biliyordu.Â 

    1. CÃ¼mle iÃ§inde aÃ§Ä±klama gerektiren ifadelerden Ã¶nce kullanÄ±labilir.Â 

    Â - Sabahtan beri aÄŸacÄ±n altÄ±nda bekliyorum; ne gelen var ne giden.Â 

    1. Her zaman gereklilik taÅŸÄ±masa da baÄŸlaÃ§lardan Ã¶nce kullanÄ±labilir.Â 

    Â - Seni anlÄ±yorum; fakat Ã§ok yoÄŸunum.Â 

    Â - DuvarlarÄ± sildik; fakat boya yapmadÄ±k.Â 

    1. AÃ§Ä±klama ifadesi olan Ã§Ã¼nkÃ¼ yerine kullanÄ±labilir.Â 

    Â - Sakin sakin raflara bakÄ±yordu; aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± orada bulabileceÄŸine emindi.

    Motosikletine Karl Marx fotoÄŸrafÄ± yapÄ±ÅŸtÄ±ran oÄŸluna 'parayÄ± veren benim' tepkisiKÄ°LÄ°S'te, Remzi YÄ±rtÄ±cÄ±'nÄ±n, oÄŸlunun satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± motosiklete Karl Marx'Ä±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± yapÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ±na yerel ÅŸiveyle tepki gösterdiÄŸi video, sosyal medyaya ilgi gördü. YÄ±rtÄ±cÄ±, salgÄ±n döneminde insanlarÄ± tebessüm ettirebildiÄŸi için mutlu olduÄŸunu söyledi.
    daha fazla video iÃ§in

    GÜNCEL HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    ÖÄŸretmen EÅŸ AnlamlÄ±sÄ± Nedir? ÖÄŸretmen Kelimesinin EÅŸ EnlamÄ± Olan Sözcükler

    Ã–ÄŸretmen EÅŸ AnlamlÄ±sÄ± Nedir? Ã–ÄŸretmen Kelimesinin EÅŸ EnlamÄ± Olan SÃ¶zcÃ¼kler

    Ücretsiz izne eksik gün ayarÄ±! MilyonlarÄ± kapsÄ±yor

    Ãœcretsiz izne eksik gÃ¼n ayarÄ±! MilyonlarÄ± kapsÄ±yor

    'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmiÅŸlerdi! CezalarÄ± belli oldu

    'Fakirler koronadan Ã¶lsÃ¼n' diyerek denize girmiÅŸlerdi! CezalarÄ± belli oldu

    Tümce EÅŸ AnlamlÄ±sÄ± Nedir? Tümce Kelimesinin EÅŸ EnlamÄ± Olan Sözcükler

    TÃ¼mce EÅŸ AnlamlÄ±sÄ± Nedir? TÃ¼mce Kelimesinin EÅŸ EnlamÄ± Olan SÃ¶zcÃ¼kler

    SÄ±radaki Haber