NotalÄ± virgÃ¼l (;) genellikle uzun cÃ¼mleler kurarken tercih edilen bir noktalama iÅŸaretidir. Hatta virgÃ¼le yardÄ±mcÄ± olan bir noktalama iÅŸareti olduÄŸunu sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. NoktalÄ± virgÃ¼l diÄŸer noktalama iÅŸaretleri gibi kendinden Ã¶nceki kelimeyle bitiÅŸik yazÄ±lmaktadÄ±r. Ancak kendinden sonraki kelime ayrÄ± yazÄ±lmaktadÄ±r.Â

NoktalÄ± VirgÃ¼l (;) Nedir?Â

NoktalÄ± virgÃ¼l (;), uzun cÃ¼mlelerde anlam karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶nlemek amacÄ±yla kullanÄ±lan bir noktalama iÅŸaretidir. VirgÃ¼lÃ¼n yeterli olmadÄ±ÄŸÄ± uzun cÃ¼mlelerde tercih edildiÄŸi sÃ¶ylenebilir. TDK tarafÄ±ndan yapÄ±lan tanÄ±m da dikkate alÄ±nabilir. YazÄ±larda virgÃ¼lden daha uzun duraklama gerektiren bÃ¶lÃ¼mlerde tercih edilen Ã¼st Ã¼ste nokta ve virgÃ¼lden oluÅŸan noktalama iÅŸaretine noktalÄ± virgÃ¼l (;) adÄ± verilmektedir. Ã–zellikle uzun cÃ¼mlelerde sÄ±k sÄ±k tercih edilmektedir.Â

Kendi iÃ§erisinde virgÃ¼l yardÄ±mÄ±yla ayrÄ±lmÄ±ÅŸ gruplarÄ± ayÄ±rmak iÃ§in kullanÄ±lmaktadÄ±r. NoktalÄ± virgÃ¼l ayrÄ±ca anlam karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶nleme konusunda tercih edilmektedir. TanÄ±m olarak virgÃ¼lden daha kuvvetlidir. Ancak noktadan zayÄ±ftÄ±r. NoktalÄ± virgÃ¼lden sonra ise cÃ¼mleler bÃ¼yÃ¼k harfle baÅŸlamaz.Â

NoktalÄ± VirgÃ¼l (;) GÃ¶revleri Nelerdir?Â

NoktalÄ± virgÃ¼l, cÃ¼mle iÃ§inde farklÄ± gÃ¶revlerde kullanÄ±lmaktadÄ±r:

Ä°kiden fazla olan ve birbirine baÄŸlaÃ§la baÄŸlanmayan cÃ¼mleleri baÄŸlamak amacÄ±yla kullanÄ±lÄ±r. Bu cÃ¼mlelerin birbiriyle ÅŸekil ve anlam olarak baÄŸlantÄ±lÄ± olan gruplarÄ± ayrÄ±lmaktadÄ±r.Â VirgÃ¼lle ayrÄ±lmÄ±ÅŸ olan tÃ¼r ve takÄ±m isimlerinin birbiriyle baÄŸlantÄ±lÄ± olanlarÄ±nÄ± virgÃ¼lle ayÄ±rdÄ±ktan sonra gruplar arasÄ±na noktalÄ± virgÃ¼l konulmaktadÄ±r.Â Ã–zneden sonra birden fazla virgÃ¼l kullanÄ±labilir. Bu durumlarda Ã¶znenin diÄŸer gruplardan ayrÄ±lmasÄ± ve anlam karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶nlenmesi gerekmektedir. Bu durumlarda noktalÄ± virgÃ¼l kullanÄ±lmaktadÄ±r.Â CÃ¼mle iÃ§inde aÃ§Ä±klama gerektiren ifadelerden sonra tercih edilebilir.Â BaÄŸlaÃ§lardan Ã¶nce kullanÄ±labilir.Â AÃ§Ä±klama gerektiren Ã§Ã¼nkÃ¼ ifadesinin yerine kullanÄ±labilir.

NoktalÄ± VirgÃ¼l (;) KullanÄ±m AlanlarÄ± ve Ã–rnek CÃ¼mlelerÂ

NoktalÄ± virgÃ¼l farklÄ± kullanÄ±m alanlarÄ±yla ilgili birbirinden Ã§eÅŸitli Ã¶rnekler iÃ§ermektedir. Bu Ã¶rnekler:

VirgÃ¼lle ayrÄ±lmÄ±ÅŸ ancak aralarÄ±nda "ama, fakat, lakin, ancak..." gibi baÄŸlaÃ§lar bulunmayan sÄ±ralÄ± cÃ¼mlelerde gruplarÄ± birbirinden ayÄ±rmak iÃ§in kullanÄ±lÄ±r.Â

Â - At Ã¶lÃ¼r, meydan kalÄ±r; yiÄŸit Ã¶lÃ¼r, ÅŸan kalÄ±r.Â

Â - Kitap okuyor, ders Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor; yeri gelince mÃ¼zik dinleyip oyun oynuyordu.Â

Â - Odaya girdi, paltosunu Ã§Ä±kardÄ±; odadan Ã§Ä±ktÄ±, kitaplarÄ±nÄ± fÄ±rlattÄ±.Â

Â - Suskun bir adam; anlayÄ±ÅŸlÄ± ama iÅŸini biliyor.Â

Â YukarÄ±daki Ã¶rnek cÃ¼mlelerde noktalÄ± virgÃ¼l yerine nokta tercih edilebilirdi. Ancak belirtildiÄŸi gibi noktalÄ± virgÃ¼l noktadan zayÄ±f ancak virgÃ¼lden kuvvetli bir noktala iÅŸaretidir. Duraklama kÄ±sa olduÄŸu iÃ§in tercih edildiÄŸi sÃ¶ylenebilir.Â

VirgÃ¼lle ayrÄ±lmÄ±ÅŸ olan tÃ¼r ve takÄ±mlarÄ±n birbiriyle ilintili olanlarÄ±nÄ± gruplamak iÃ§in tercih edilmektedir.Â

Â - Romanlar, Ã¶ykÃ¼ler masalarda; gazeteler, dergiler raflarda duruyordu.Â

Â - SÃ¶zel derslerden edebiyat, tarih ve coÄŸrafya; sayÄ±sal derslerden matematik kendisini Ã§ok zorluyordu.Â

Â - Pazardan elma, portakal, mandalina; pÄ±rasa ve Ä±spanak aldÄ±.Â

Ã–zneden sonra birden fazla virgÃ¼l kullanÄ±mÄ± gerektiren cÃ¼mlelerde Ã¶zneyi diÄŸerlerinden ayÄ±rarak anlam karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶nlemek amacÄ±yla kullanÄ±lÄ±r.Â

Â - Ã–ykÃ¼; Ali, BuÄŸra ve Merve iÃ§in Ã§ok Ã¶nemliydi.Â

Â - Yahya Kemal; divan, halk ve tasavvuf edebiyatlarÄ±nÄ± iyi biliyordu.Â

CÃ¼mle iÃ§inde aÃ§Ä±klama gerektiren ifadelerden Ã¶nce kullanÄ±labilir.Â

Â - Sabahtan beri aÄŸacÄ±n altÄ±nda bekliyorum; ne gelen var ne giden.Â

Her zaman gereklilik taÅŸÄ±masa da baÄŸlaÃ§lardan Ã¶nce kullanÄ±labilir.Â

Â - Seni anlÄ±yorum; fakat Ã§ok yoÄŸunum.Â

Â - DuvarlarÄ± sildik; fakat boya yapmadÄ±k.Â

AÃ§Ä±klama ifadesi olan Ã§Ã¼nkÃ¼ yerine kullanÄ±labilir.Â

Â - Sakin sakin raflara bakÄ±yordu; aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± orada bulabileceÄŸine emindi.