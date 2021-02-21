Nöron Nedir, Çeşitleri Nelerdir? Nöron Hücresinin Görevleri Nelerdir?

Nöronlar snaps bağlantıları sayesinde gerekli mesajların taşınamasın da oldukça önemli olmaktadır. Bu nedenle vücut ve beynin çalışması için en önemli hücrelerin başında gelmektedir.



Nöron Nedir, Çeşitleri Nelerdir?



Beyinde birçok duyu ve uyu merkezi bulunmaktadır. İnsanların acı tatlı veya sevinç duygularının elde edilmesi bu merkezler sayesinde olmaktadır. İlk olarak birey vücudunun her hangi bir yerinde acı hissettiğinde bu acıyı beyinde algılamaktadır. Bu algılama işleminin gerçekleşme için sinirsel bağlantılar gerektedir. Nöronlar birkaç çeşit olabilmektedir.



Bunlar miyelinli nöronlar veya miyelinsiz nöronlar olarak bile ayrılmaktadır. Özellikle son yıllarda yapılan araştırmalar göre bireylerin nefes almasından diğer aktivitelerine kadar olanların % 90 olarak büyük bir bölümünü nöronlar üstlenmektedir. Haber taşıyan bu yapılar vücudun hemen hemen her yerini bir ağ gibi sarmıştır. Özellikle uçtan uca örüldüğü için oldukça sağlıklı ve oldukça hayati olmaktadır.



Nöron Hücresinin Görevleri Nelerdir?



Nöronlar beyin de vücudun birçok yerinde görev yapar ve amaçları sinirsel uyartıları taşımak olmaktadır. Bu taşıma işlemi sırasında oldukça hızlı olunmasında fayda vardır. Taşıma işlemi akson ucundan dentrit ucuna doğru gerçekleşmektedir. Bu işlemlerin hızlı olup olmamasını etkileyen en önemli faktör boğum sayısı ve miyelin olmaktadır.



Boğum sayısının artması halinde nöron sinir iletim hızı da artmaktadır. Eğer boğum sayısı azalır ise nöron sinir iletim hızında önemli bir yavaşlama olmaktadır. Refleksler için nöronlar oldukça önemli olmaktadır.