Nota Vermek Ne Demek? Ülkeler Arasında Nota Vermek Ne Anlama Gelir?

Pek çok defa bir ülkenin bir ülkeye nota verdiği durumlar görülmüştür. Bu nota vere terimi daha çok iki ülke arasında ilişkilerin savaş dercesine kadar yoğunlaşması demektir.

Nota Vermek Ne Demek?

Nota vermek terimi hemen hemen her kesin aklında soru işaretlerine neden olmaktadır. Notanın üç adet farklı anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlardan ilki müzik notası olarak bilinen notadır. Bu nota genellikle ülkelerin birine verdiği nota konusu hakkında pek bir alakası olmamaktadır.

Diğer nota türü ise sözlü nota diye adlandırılmaktadır. Bu nota türü sözlü olarak belirlenen ve daha çok elçilik tarafına gönderilen bir tür bilgi alma türü olmaktadır. Bu nota oldukça net bir şekilde bir karar ile alakalı olmaya da bilmektedir. Üçüncü nota ise daha çok yazılı bir şekilde elçiliklere verilen ve oldukça önemli sonuçlara neden olan notalar olmaktadır. Verilen bu notalar daha çok kesin uyarı özelliği taşıdığı bilinmektedir.

Ülkeler Arasında Nota Vermek Ne Anlama Gelir?

Ülkelerin bir birine verdiği ve daha çok yazılı nota olarak adlandırılan nota bir tür kesin uyarı olmaktadır. Bu nota eğer yetkili merciler ılımlım bir hava izlemez ise savaş ile sonuçlanacak bir durumun habercisi olarak görülmektedir. Bugüne kadar Türkiye’nin de arasında olduğu birçok devlet nota vermiştir. Türkiye’nin vermiş olduğu nota Kıbrıs harekâtında daha çok yunan devletine karşı olmaktaydı.