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    HaberlerEğitim Haberleri Nübüvvet Ne Demek? Tdk'ya Göre Nübüvvet Kelimesinin Anlamı Nedir?
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    28.04.2020 - 22:30 |

    Nübüvvet Ne Demek? Tdk'ya Göre Nübüvvet Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Nübüvvet hem kelime olarak hem de İslami açıdan önemli bir sözcüktür. Son dönemlerde birçok kişi tarafından bu kelimenin ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki, nübüvvet ne demek? TDK'ya göre nübüvvet kelimesinin anlamı nedir? İşte, tüm detaylar.

    Nübüvvet Ne Demek? Tdk'ya Göre Nübüvvet Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Nübüvvet Arapça kökenli olarak Türkçeye yerleşmiş sözcüklerden biridir. Türk Dil Kurumu açısından ise kelime anlamı, ‘din’ ya da ‘peygamberlik’ şeklinde tabir edilmektedir. İslami açıdan ise daha geniş bir anlamı bulunur.

    Nübüvvet Ne Demek?

    Nübüvvet kelimesi peygamberlik anlamına gelen bir terimdir. Bu terim özellikle İslami açıdan özellikle Hz. Muhammed (S.A.V.)’'i anlatan bir sözcük olarak öne çıkıyor. Zira İslamiyet’in ilk ve tek Peygamberi olarak Hz. Muhammed (S.A.V)’tir ve bu yüzden İslam'da Nübüvvet olarak anlatılmaktadır.

    TDK'ya Göre Nübüvvet Kelimesinin Anlamı Nedir?
    Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığında Nübüvvet kelimesinin iki farklı anlamı üzerinden gerçekleşmektedir.

    - Din,
    - Peygamberlik,

    Özellikle Hz. Muhammed (S.A.V.)'in peygamberlik dönemini anlatan ve onun döneminde yaşadıklarını dile getirirken kullanılan bir kelime olarak öne çıkıyor. Kelime bazında gündelik yaşam içerisinde her ne kadar çok fazla kullanılmasa bile, Türkçede yer alan sözcüklerden biridir. Ancak özellikle tasavvufi kitaplarda sıkça karşılaşılan bir sözcük olarak öne çıkıyor.

    Yazılı kaynaklarda ve edebi eserler ile birlikte pek çok yerde karşı karşıya geldiğiniz zaman, Nübüvvet kelimesini ‘peygamberlik’ anlamıyla ele alabilir ve cümleyi daha etkin, anlaşılır şekilde okuyabilirsiniz.

     

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