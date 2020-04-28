Nükte Ne Demek? Tdk'da Nükte Yapmak, Nüktecilik Ve Nüktesiz Nedir?

Nükte kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Yani Arapçadan dilimize geçerek, zamanla Türkçe bir kelime anlamına gelmektedir. Genel açıdan ise nükte kelimesi espri anlamında kullanılır.



Nükte Ne Demek?



Nükte kelimesi bir isim olarak kullanılır. Arapçadan dilimize geçen nükte kelimesi ince şekilde düşünülmüş ve derin anlamlı espri anlamında kullanılmaktadır. Genellikle şaka bir söz için kullanılan bu kelime, ince ve kibar şekilde yapılan espri anlamındadır.



TDK'da Nükte Yapmak Nedir?



TDK tarafından yapılan açıklamaya göre nükte yapmak; esprili yani nükteli bir söz söylemek anlamındadır. Örnek vermek gerekirse;

- Bize nükte yaparak, aslında niyetini belli etti.

Bu cümlede esprili şekilde fikrini açıkladı anlamında bir anlam verilmiştir.



TDK'da Nüktecilik Nedir?



TDK'ya göre nüktecilik; sürekli nükte yapan kişi anlamında açıklanmıştır. Kişinin nükteci yani esprili bir yapıca olması durumuna nüktecilik adı verilmiştir.



- Bu aralar seni daha nükteci olarak görüyorum.

Bu cümlede kişinin son zamanlarda sıklıkla espri yaptığı ve esprili biri olduğu vurgulanmıştır.



TDK'da Nüktesiz Nedir?



TDK'ya göre nüktesiz, espri yani nükte anlayışı bulunmayan kişiler için kullanılır. Genellikle şaka ve espri anlayışı olmayan kişiler için nüktesiz kelimesi kullanılmaktadır.