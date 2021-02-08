BİST1.5390.76EURO8.540.45USD7.090.52ALTIN417.261.53
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    Haberler Eğitim Haberleri Nümizmatik Nedir? (Tdk) Nümizmatik Bilimi Neyi İnceler?
    ABONE OL
    08.02.2021 - 17:08 |

    Nümizmatik Nedir? (Tdk) Nümizmatik Bilimi Neyi İnceler?

    Nümizmatik tarih biliminin faydalandığı bilim dallarından biridir. Bu bilim dalı eski paraları ve sikkeleri inceleyerek basıldıkları dönemler hakkında bilgi sahibi olmaya çalışır. Kelimenin günlük hayatta fazla kullanımı olmadığı için zaman zaman anlamının ne olduğu araştırılır. Nümizmatik kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı hakkında merak edilen tüm detayları derledik.

    Nümizmatik Nedir? (Tdk) Nümizmatik Bilimi Neyi İnceler?

    Paraların hangi devlet döneminde, hangi yıllarda, hangi devlet başkanı adına basıldığı gibi bulgular tarihsel gerçeklerin ortaya çıkarılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu bilgilere nümizmatik bilimi ile ulaşılır. 

    Nümizmatik Nedir? (TDK) 

    Günlük dilde bu kelimenin fazla geçmemesi nedeniyle nümizmatik nedir sorusu ile karşılaşılabilir. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre nümizmatik antika değerindeki para, sikke ve madalya gibi tarihi eserleri inceleyen bilim dalıdır. 

    Nümizmatik kelimesi Latince kökenli olup numisma kelimesinden türemiştir. 

    Nümizmatik Bilimi Neyi İnceler?

    Nümizmatik bilimi eski para, madalya, sikke ve benzeri tarihi eserleri inceler. Nümizmatik bilimi paraların ağırlıklarını, içinde bulunan maden oranlarını, yeryüzündeki dağılım şekillerini inceler. Ortaya çıkan bilgilerle coğrafya, tarih, dinler tarihi, sanat tarihi, ekonomi tarihi gibi bilimlere katkı sağlanır.

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Denizli'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

    Denizli'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

    Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!30 Ağustos detayı...

    Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!30 Ağustos detayı...

    İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

    İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

    Son dakika... İSKİ duyurdu! İstanbul'un 2 ilçesinde su kesintisi

    Son dakika... İSKİ duyurdu! İstanbul'un 2 ilçesinde su kesintisi

    Sıradaki Haber