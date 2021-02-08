Nümizmatik Nedir? (Tdk) Nümizmatik Bilimi Neyi İnceler?

Paraların hangi devlet döneminde, hangi yıllarda, hangi devlet başkanı adına basıldığı gibi bulgular tarihsel gerçeklerin ortaya çıkarılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu bilgilere nümizmatik bilimi ile ulaşılır.

Nümizmatik Nedir? (TDK)

Günlük dilde bu kelimenin fazla geçmemesi nedeniyle nümizmatik nedir sorusu ile karşılaşılabilir. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre nümizmatik antika değerindeki para, sikke ve madalya gibi tarihi eserleri inceleyen bilim dalıdır.

Nümizmatik kelimesi Latince kökenli olup numisma kelimesinden türemiştir.

Nümizmatik Bilimi Neyi İnceler?

Nümizmatik bilimi eski para, madalya, sikke ve benzeri tarihi eserleri inceler. Nümizmatik bilimi paraların ağırlıklarını, içinde bulunan maden oranlarını, yeryüzündeki dağılım şekillerini inceler. Ortaya çıkan bilgilerle coğrafya, tarih, dinler tarihi, sanat tarihi, ekonomi tarihi gibi bilimlere katkı sağlanır.