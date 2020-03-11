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    HaberlerEğitim Haberleri Nun’da, Öz’e yolculuk başlıyor
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    11.03.2020 - 07:00 |

    Nun’da, Öz’e yolculuk başlıyor

    Nun’da, Öz’e yolculuk başlıyor

    Nun Okulları, Eğitimde Bir Adım Ötesi Zirvesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenliyor. “Öz’e Yolculuk” teması üzerine gerçekleştirecek panellerde katılımcılar, farklı pencerelerden fikirlerle buluşacaklar. Zirveye, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ben Nesli kitabının yazarı Jean M. Twenge, yazar Doğan Cüceloğlu, Mim Kemal Öke gibi isimlerin yanı sıra birçok eğitimci katılacak.

    Ezberlerimizi yeniden sorgulamaya, bir kısmını yeniden öğrenmeye, bir kısmını ise hep birlikte değiştirmeye davet eden Eğitimde Bir Adım Ötesi Zirvesi, 14 Mart Cumartesi günü NUN Okulları Beykoz Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.

    Zirvede, “Akıllı telefon jenerasyonunu anlama”, “Geleceğin insanı nasıl yetişiyor?”, “Ahlak kavramı zamanla değişir mi?” gibi konu başlıkları, farklı perspektiflerden ele alınacak.

    Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.
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