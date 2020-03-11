Nun’da, Öz’e yolculuk başlıyor

Nun Okulları, Eğitimde Bir Adım Ötesi Zirvesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenliyor. “Öz’e Yolculuk” teması üzerine gerçekleştirecek panellerde katılımcılar, farklı pencerelerden fikirlerle buluşacaklar. Zirveye, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ben Nesli kitabının yazarı Jean M. Twenge, yazar Doğan Cüceloğlu, Mim Kemal Öke gibi isimlerin yanı sıra birçok eğitimci katılacak.

Ezberlerimizi yeniden sorgulamaya, bir kısmını yeniden öğrenmeye, bir kısmını ise hep birlikte değiştirmeye davet eden Eğitimde Bir Adım Ötesi Zirvesi, 14 Mart Cumartesi günü NUN Okulları Beykoz Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.

Zirvede, “Akıllı telefon jenerasyonunu anlama”, “Geleceğin insanı nasıl yetişiyor?”, “Ahlak kavramı zamanla değişir mi?” gibi konu başlıkları, farklı perspektiflerden ele alınacak.