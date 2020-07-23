Ö Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir? Baş Harfi Ö Olan Hayvanlar

Kanarya, kuzgun ve bülbül gibi 'Ötücü Kuşlar' adıyla bilinen canlılar da örnek olarak gösterilebilir. Her biri bulundukları ortam ve anatomik yapılarına bağlı olarak birbirinden çok farklı özelliklere sahiptir.



Ö Harfi ile Başlayan Hayvanlar Nelerdir?



1- Öküz: Hadım edilme sürecinden geçmiş tüm erkek sığırlara öküz denir. Özellikle köy yaşamında ayrı bir öneme sahip olan bu hayvanlar kağnı çekmede kullanılır. Ağırlıkları 600 - 800 aralığında değişkenlik gösterebilir. Güçlü bir yapıya sahip olan öküzler dört bin kilodan fazla yükleri dahi taşıyabilir.



2- Ördek: Başta dere ve göller olmak üzere suyun bulunduğu her yerde yaşayabilen ördeklerin ayakları perdelidir. Bu perdeler yürümelerini zorlaştırsa da çok daha hızlı yüzmelerini sağlar. Tüyleri kışlık giyim ve yorgan yapımında kullanılır. Birçok türü evcilleştirilse de hala doğada yaşayan vahşi ördekler mevcuttur. En bilinen türleri Pekin ördeği, Büyük Testere ve Cayuga'dır.



3- Örümcek: 2012 yılında yapılan bir araştırmanın sonucunda dünya üzerinde kırk binden fazla örümcek türü olduğu tespit edilmiştir. Bunların yarısından fazlası zehirlidir. En bilinen türleri arasında karadul, tarantula ve kahverengi keşiş sayılabilir. Ağlarını hem ağ yapmak hem de avlanmak için kullanırlar. Birçoğunun ağı yapışkan bir yapıya sahiptir. Karadul en zehirli örümcek türlerinden biridir ve çiftleştikten sonra eşini yemesiyle bilinir.



4- Örümcek Maymunu: Zeka ve taklit yetenekleri en gelişmiş beş maymundan biridir. Ağaca tıkma hızları nedeniyle bu ismi almışlardır. Bilimsel adı Ateles olan bu canlıların büyük çoğunluğu yağmur ormanlarında yaşıyor. Toplam yedi alt türü bulunan örümcek maymunlarının baş parmakları yoktur. Beslenme kaynaklarını ormandaki meyveler ve böcekler oluşturur. Herhangi bir saldırı riskine karşı toplu halde uyuyan Ateles türü maymunlar, 'nesli tükenme riski bulunan hayvanlar' listesinde yer almaktadır.



5- Öpücük Böceği: Kan emme özellikleri nedeniyle Vampir Böcek adıyla da bilinen, son derece tehlikeli bir böcek türüdür. Koku alma duyuları çok gelişmiştir. Renkleri genelde siyah ve kırmızıdır. Peru ve Meksika başta olmak üzere Güney ve Orta Amerika ülkelerinin neredeyse tamamında görülür. Zehirli olmayan bu böcekler kanını emdiği canlılara mikrop bulaştırabilir.